台灣機會新書發表 馬英九籲兩岸和解

「蔡總統應該拿出新的兩岸和解方案，不能一味抗中保台！」前總統馬英九5日出席藍營立委陳以信的新書發表會，馬英九表示，這本書從外交、軍事、國際關係等面向分析台灣，為政者一定要讀。他也批評蔡英文總統擴大與中國的敵意，使台灣國家利益受損，台灣應回歸最原始的「九二共識」。

回到九二共識

前總統馬英九說，台灣經濟與外交議題的核心問題，在於兩岸關係。台灣得以參加WHA、簽署ECFA，達成外交休兵共識，都是明顯例證。他舉例說，美國前亞太助卿羅德與前亞太副助卿董雲裳，均認為兩岸必須要親自對話，才能解決問題。

馬英九強調，從川普到拜登總統，美國的對華政策都保持必要的一致性，因此台灣更須找出自處之道，絕不能依仗美中對抗，因為擴大與大陸的敵意，反而最損傷自身的利益。他並呼籲蔡總統拿出新的兩岸和解方案，否則就該回到2015年競選總統的「維持現狀」政見，回到「原汁原味的九二共識」的現狀。

學術、實務經驗兼具

英國倫敦大學亞非學院台灣研究中心主任羅達菲為新書發表錄影致詞說，本書是因為時任劍橋大學研究員的陳以信，3年前在倫敦召開台灣經濟研討會所發表論文為基礎，進而編輯此書。本書結合國際老中青三代涉台專家學者，其中多位作者還有實務經驗，為一本罕見能結合學術、實務與策略的台灣國際戰略專書。

陳以信笑說，《台灣經濟與外交的挑戰與機會》一書匯集許多研究台灣的專家，結合學術與實務經驗，分析兩岸關係、經濟發展等議題，是非常全面的書。以作者群之一的林夏如為例，研究的就是台灣在高收入陷阱（成長停滯、分配不均惡化、高齡化加速）與台灣認同提升下，對兩岸政策可能的影響。

作者群之一的美國維吉尼亞大學公共政策教授何漢理則致詞表示，他在文章中回顧自上世紀50年代至今，美國對台政策在「一中政策」框架內，因應局勢變化的各種微調。歷史上影響美國對台政策的因素，包括美國對中台雙方的實力認知和意圖判斷。隨着中美競爭的加劇，美國會進一步審視和調整其對台政策。

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