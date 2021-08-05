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蕭煥章接任消防署長 表達和第一線人員站在一起的決心

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
消防署今天舉行署長交接典禮。圖／內政部提供
消防署今天舉行署長交接典禮。圖／內政部提供

內政部今天表示，消防署今天下午舉行卸任署長陳文龍與接任署長蕭煥章交接典禮，由內政部長徐國勇親自監交。蕭煥章表示，將與全國第一線消防人員站在一起，共同打拼努力開創消防及防救災工作的新篇章。

徐國勇在致詞時表示，肯定並感謝陳文龍於任內帶領消防人員積極推動各項政策、持續完備消防法令、強化災害防救體系、提升緊急救護品質等，尤其去年開始新冠肺炎疫情肆虐，全力落實派遣、病例後送、人員健康監測管理及防疫物資管控等，卓著成效，各界有目共睹。他期許蕭煥章在良好基礎上持續精進，為保障人民生命、財產安全的神聖使命，盡最大的努力。

陳文龍表示，他自中央警察大學消防系45期畢業，便開啟了消防生涯，並於2016年接任署長，感謝很多前輩胼手胝足及消防弟兄協力，才能順利完成各項消防體制建置及推動。

蕭煥章表示，消防是一種「水裡來，火裡去」的工作，任務艱鉅且危險，並攸關人民生命、財產的安全，將秉持著兢兢業業的態度，共同建構良善的消防及災害防救政策，建構一個安全、安心、安定的居住環境。同時，也會與全國第一線消防人員站在一起，建立安全的共識與方向，共同打拼努力推動各項消防及災害防救工作。

內政部表示，蕭煥章為中央警察大學警政研究所碩士、文化大學地學研究所博士，曾任消防署科長、組長、主任、台中市政府消防局長、消防署副署長等職務。

內政部 警察

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