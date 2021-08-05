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朱立倫、連勝文合作成形 兩人一起看比賽合推體育政策

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
朱立倫今天與國民黨智庫副董事長連勝文 、前立委許毓仁、超馬選手林義傑相約一起看籃球，平常他們就經常交換看法。圖／取自朱立倫臉書
朱立倫今天與國民黨智庫副董事長連勝文 、前立委許毓仁、超馬選手林義傑相約一起看籃球，平常他們就經常交換看法。圖／取自朱立倫臉書

本屆奧運表現亮眼，表態參選黨主席的國民黨前主席朱立倫關心國家體育政策，主張體育署升格為「運動發展部」，讓教育部專注在學校教育上，手段上用產業思維引入社會力量，產官學民合作；制度上不能只看到明星選手，更要深化所有包括選手、教練、訓練及後勤人員的權益保障，真正改變台灣的體育發展環境。

朱立倫在臉書表示，他今天與國民黨智庫副董事長連勝文 、前立委許毓仁、超馬選手林義傑相約一起看籃球，平常他們就經常交換看法。而朱立倫與連勝文合體，也證實了連勝文不參選主席，轉與朱合作的說法。

為了體育選手生涯保障，朱立倫表示，諸多不公平的待遇，讓很多選手撐不到為國爭光就黯淡離開。但所有選手都是台灣的孩子，有沒有得牌都是台灣之光，讓選手無後顧之憂是政府的責任，重視體育，至少要先從重視選手的勞退權益開始。

朱立倫說，4年前網球選手謝淑薇委屈宣布要退出台灣網壇，永不接受國家徵召；4年後，空手道「型男」王翌達母親呼籲政府福利不好選手活不下去，桌球教主莊智淵為了培育桌球選手花光積蓄又得貸款，這些現象豈能視而不見。

朱立倫說，一個國家要在國際賽事綻放異彩，背後離不開熱愛運動的國民跟好的體育產業。儘管目前有許多單項體育協會是都是民營的，但多數仍由政府資源補助運作，政府的資源有限，不可能面面俱到，但民間力量是無窮的，政府應該投入資源推動國民運動，創造一個真正自由開放的運動產業環境，讓有競爭力的協會和民間企業聯手，藉由投資選手、舉辦賽會獲得利潤產生良性循環，才能永續發展運動產業。

朱立倫舉例，美國MLB與NBA、歐洲足球聯賽、日本職業棒球賽與職業足球賽，每年都創造出巨大的經濟產值以及就業人數，豐厚地方財政資源，相關的收入可以再投入國際賽事選手的養成與培育，才會形成一個良性循環。日本以及韓國用於運動振興的財源，就是來自於運動消費以及賽事門票等收入。而英國與韓國近年的體育改革，也從重視菁英運動走向推廣大眾運動。

朱立倫也說，體育教育很重要，但是以教育為主的思維並不適合整體運動產業發展。現行的體育政策如果只有教育思維沒有產業思維，那麼投入再多的經費，寫再多的檢討報告都無法改變現狀。

體育 朱立倫 連勝文

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