國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席,挑戰現任主席江啟臣,外界認為「江朱內鬥」。前總統馬英九今天表示,選舉一定會有競爭,不能看成內鬥,黨主席選舉歡迎願意振興國民黨的人參加。

另外媒體問馬英九是否有看我國國手的表現,以及蔡政府派軍機伴飛引發討論;馬英九說,他有看奧運,比賽很好看,至於軍機伴飛「可以再考慮」,因為選手很多。 前總統馬英九今天出席「台灣經濟與外交的挑戰與機會(Taiwan’s Economic and Diplomatic Challenges and Opportunities)」新書發表會。記者胡經周/攝影 前總統馬英九(左)今天出席國民黨立委陳以信(右)舉辦「台灣經濟與外交的挑戰與機會(Taiwan’s Economic and Diplomatic Challenges and Opportunities)」新書發表會。記者胡經周/攝影