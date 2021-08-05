昨批記者問問題「態度不健康」 陳時中今道歉

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會上針對記者詢問高端批號爭議時，直接回記者「問問題態度不健康」，這個回應被台北市長柯文哲等外界批評。陳時中今日在記者會最後道歉說：「關於健康不健康的問題很抱歉，我應該修養好一點，大家都很健康。」

高端疫苗涉及防疫與國人健康，昨天陳時中的回應，讓外界側目。台北市長柯文哲也批評高端疫苗臨床試驗及審查過程違反醫學倫理，表示是指揮中心讓台灣人沒得選擇，被迫只能施打高端疫苗，還反問陳時中「這樣問法是否不健康？」陳時中今日在記者會最後道歉。

陳時中今也針對疫苗缺貨情況表示，中央跟地方一樣痛苦，地方不知道中央每次配發多少數量，中央面對國際疫苗供貨數量，也難以掌握，但都希望越快越好，一旦疫苗到齊就趕快施打。

對於高端EUA疑雲。陳時中表示，EUA是很多專家討論結果，他不是疫苗專家，行政體系尊重專家意見。對於中央及地方產生的誤會，強調「大家遇到的困難是一樣的，一起努力。」