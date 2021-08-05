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賴清德接見澳洲駐台代表露珍怡 感謝疫情期間送暖

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天在總統府接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）。圖／總統府提供
副總統賴清德今天在總統府接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）。圖／總統府提供

副總統賴清德今天在總統府接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield），他表示，期盼未來台澳持續在印太區域安全穩定及經貿發展等方面密切合作，讓兩國邦誼更加穩固、人民感情更加深厚。

賴清德致詞時首先恭喜澳洲在東京奧運獲得好成績，也歡迎露珍怡代表於今年2月1日來台履新。他提到，露珍怡在疫情期間特別帶了許多澳洲的小禮物送給衛福部、亞東紀念醫院及台北醫學大學附設醫院等，為第一線防疫人員加油打氣，他感謝露珍怡對台灣的關心。

賴清德認為，疫情不分國界、種族及貧富貴賤，對每一個人健康都產生威脅，而防疫工作最重要的就是團結合作。在台灣，中央與地方政府、政府與民間合作，在國際上也與其他國家合作，去年台灣捐贈了許多口罩給其他國家，大家不分國界、團結一致，共同面對新冠肺炎疫情。他也特別感謝澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）在國際上為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），這對全球的防疫工作是正面的。他衷心期盼未來在露珍怡的努力下，台澳兩國的合作能夠愈來愈緊密。

賴清德表示，台灣與澳洲是印太區域的夥伴，澳洲在印太戰略中，扮演積極正面的角色，台灣也站在第一線，共同追求民主的價值，以及維持印太區域的和平及發展。

談及雙邊關係，賴清德表示，台澳兩國經貿關係密切、也具高度互補性，去年雙邊貿易總值達147億澳元，台灣是澳洲第6大出口市場及第14大貿易夥伴，澳洲也是台灣第11大貿易夥伴。台灣需要澳洲的能源跟礦產，而澳洲對氫能源的研究也備受世界矚目肯定，在2050年碳中和目標之下，未來氫能源會扮演非常重要的角色；因此，他很高興兩國續簽「台澳能礦領域合作瞭解備忘錄」。他期盼未來台澳兩國在印太區域安全穩定及經貿發展等方面持續相互合作。

澳洲 賴清德 疫情

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