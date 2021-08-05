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國民黨主席選舉江朱內鬥？馬英九：選舉一定會有競爭

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
前總統馬英九。記者徐偉真／攝影
前總統馬英九。記者徐偉真／攝影

國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席，挑戰現任主席江啟臣，兩人最近不斷駁火被視為內鬥。前總統馬英九今天表示，選舉一定會有競爭，不能看成內鬥，黨主席選舉歡迎願意振興國民黨的人參加。

馬英九今天到立法院參加國民黨立委陳以信參與撰寫的新書「台灣經濟與外交的挑戰與機會」（Taiwan’s Economic and Diplomatic Challenges and Opportunities）發表會，會前接受媒體訪問。

媒體詢問朱立倫宣布參選，以及外界的「內鬥說」，馬英九說，非常歡迎對黨務熱心、願意振興國民黨的人參加，而選舉一定會有競爭，不能看做內鬥，而朱立倫獲黨籍立委傅崐萁支持，馬英九說，（選舉）現在才剛開始，要了解參選人的政見。

奧運比賽正進行中，媒體問馬英九是否有看我國國手的表現，以及蔡政府派軍機伴飛引發討論；馬英九說，他有看奧運，比賽很好看，至於軍機伴飛「可以再考慮」，因為選手很多。

馬英九 國民黨

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