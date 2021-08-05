公民權下修18歲朝野有共識　游錫堃：修憲案不一定過關

立法院6月中旬成立修憲委員會推動修憲，院長游錫堃今天表示，目前朝野唯一有共識的是將公民權年齡有20歲下修至18歲，在立院通過可能性高。但游也坦言，因修憲公投複決門檻，公民複決不一定過。

游錫堃分析，修憲公投複決須過半公民數支持，大約須要900多萬同意票，比蔡英文總統當選票數還多出100萬票，但民調顯示，目前年紀大的民眾多不贊成公民權年齡下修，即便他認為現在18歲青年多數都很有見的。

游錫堃說，目前朝野以提出的修憲案共有56案，有關公民權下修至18歲的有18案最多，廢除考監相關的有7案，有關國策主張的有12案；如果修憲案複決要併明年地方選舉，明年3月立院一定要通過，公告半年，中選會3個月工作期。

游錫堃不諱言，因為現在本土新冠肺炎疫情嚴重，立法院推動修憲工程有很多停頓，不是很容易。