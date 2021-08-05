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洪騰明遞補彰化縣第8選區議員 民進黨席次增至13人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會第19屆議員選舉第8區遞補當選人洪騰明，今天在縣議會議事廳宣誓就職。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會第19屆議員選舉第8區遞補當選人洪騰明，今天在縣議會議事廳宣誓就職。圖／彰化縣議會提供

彰化縣第8選區原縣議員謝彥慧因詐領助理費案被判刑2年、緩刑5年、褫奪公權1年確定，議員席次由民進黨籍洪騰明遞補，洪騰明今天在縣議會議事廳宣誓就職，民進黨團席次增加到13人。

彰化縣議會19屆議員選舉第8區遞補當選人洪騰明宣誓就職典禮，由副議長許原龍主持，彰化地方法院庭長紀佳良法官監誓，彰化縣政府秘書長賴振溝及縣府各局處首長到場觀禮。

許原龍表示，洪騰明議員曾在農業及商業領域經營，長期關注「中科四期」計畫、居民就業、交通運輸及農漁業發展等議題，對於地方事務非常熟悉。相信在洪議員的加入後，更能反映彰化西南角的民意，向縣府提供最佳建言，一起監督及協助推動縣政，讓彰化縣更加繁榮昌盛。

許原龍說，彰化縣議會過去與縣府一直維持和諧關係，而在各項議事議題上，都以理性溫和的方式順利運作，也期待洪議員在任期內，努力實踐選舉期間對選民所做的承諾，為縣民謀求最大福祉。

民進黨

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