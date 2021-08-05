影／南投縣長選舉戰鼓響 南投市長宋懷琳宣布參選
南投縣長選舉戰鼓開始擂響，南投市長宋懷琳今天宣布參選下屆南投縣長，爭取代表國民黨參選。國民黨立委許淑華、馬文君去年便表態參選，並希望透過電話民調決定由誰出線。宋懷琳向黨中央喊話，希望黨內舉辦初選，決定由誰代表國民黨參選下屆縣長選舉。
國民黨南投縣黨部主委林儒彬說，馬文君、許淑華、宋懷琳都是優秀從政黨員，會瞭解三人參選意向，協助溝通，凝聚最大共識。不論有意參選者協調舉辦電話民調，國民黨仍會在11月舉辦黨內初選，黨員只要符合參選資格，都可公平競爭，也希望初選完成後，所有人團結一致，一起支持國民黨參選人，打贏明年選戰。
宋懷琳說，她出身基層，精省後投入南投縣第14屆縣議員選舉，擔任4屆議員及2任南投市長，從政24年來清廉施政、戮力以公。她擔任南投市長後，歷經5年7個月努力償還3億2700萬負債，並自籌「南投市圖書館原地重建工程」、「南投市中興路魚市場立體多目標新建工程」等重大建設，並增加社會福利重陽禮金。
她說，6年前許淑華、馬文君、林明溱，透過初選機制選出縣長參選人，代表國民黨出線，展現團結風範。黨中央應依照往例，由新任黨主席及中常會通過「各縣市首長提名初選辦法」，以公平公正公開的競選程序，讓每位黨員參與初選。她有信心以多年行政經驗及民意代表基礎讓南投縣更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言