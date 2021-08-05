影／南投縣長選舉戰鼓響 南投市長宋懷琳宣布參選

南投縣長選舉戰鼓開始擂響，南投市長宋懷琳今天宣布參選下屆南投縣長，爭取代表國民黨參選。國民黨立委許淑華、馬文君去年便表態參選，並希望透過電話民調決定由誰出線。宋懷琳向黨中央喊話，希望黨內舉辦初選，決定由誰代表國民黨參選下屆縣長選舉。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬說，馬文君、許淑華、宋懷琳都是優秀從政黨員，會瞭解三人參選意向，協助溝通，凝聚最大共識。不論有意參選者協調舉辦電話民調，國民黨仍會在11月舉辦黨內初選，黨員只要符合參選資格，都可公平競爭，也希望初選完成後，所有人團結一致，一起支持國民黨參選人，打贏明年選戰。

宋懷琳說，她出身基層，精省後投入南投縣第14屆縣議員選舉，擔任4屆議員及2任南投市長，從政24年來清廉施政、戮力以公。她擔任南投市長後，歷經5年7個月努力償還3億2700萬負債，並自籌「南投市圖書館原地重建工程」、「南投市中興路魚市場立體多目標新建工程」等重大建設，並增加社會福利重陽禮金。