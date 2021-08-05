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韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在
前副總統吳敦義今天接受接受資深媒體人唐湘龍的廣播專訪，談及2020大選，他強調自己從來沒有想選總統念頭；談到高雄市前市長韓國瑜，他表示，韓選高雄市長至少是加分不是減分，但後面的發展就完全失控，而且當時他幫了韓國瑜很多的費用，「他居然說連一晚滷肉飯都沒有」。
吳敦義強調，他沒有要選2020的念頭，沒有想要選總統，因為總統要挑出中華民國最能幹、最清廉的人來做行政院長，否則會坐困愁城。他認為當時要找適任的行政院長非常不容易。
唐湘龍說，2018年贏太多了，導致2019年群雄並起。吳敦義接著說，他們以為推誰都會當選，但這是無可挽回的，全民調當時只有他跟立法院前院長王金平反對，其他想選的都主張全民調，這就是最糟糕的，因為用全民調民進黨就可以操作，他們會挑一個比較容易打的人。
被問到總統初選時偏好鴻海創辦人郭台銘，吳則強調自己沒有偏好，既然是要民調，做黨主席就不要把手插進去，否則黨提名的人也會不被信服。
至於如何看黨主席選舉？吳敦義說，要看黨內有能力、有人格、有機會當選的人，大家應該同心協力找出一個能統籌各方的人，要不然是不容易打贏的。他不會評價任何黨主席，不管是誰擔任黨主席，他都會盡力協助，他要盡一己之忠，讓國民黨有重返執政的機會。
對於是否有曾想過背叛國民黨？吳敦義說，不會，十幾年前親民黨主席宋楚瑜就懇求跟他搭配選正副總統，但他告訴宋這是不可能的事情，「表面光滑燦爛，結果卻被認為有二臣，我是不做這種事的。」
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