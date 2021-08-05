選主席不選總統？朱立倫：現在想到的名單沒有包括我

國民黨前主席朱立倫回鍋再戰，黨內質疑朱將藉當選主席拚2024總統。朱今受訪重申，若當選主席，2024年一定無私無我的推出最強候選人，而最強候選人「不能排除任何可能人選」，也不會拒絕任何一位戰鬥夥伴。

朱立倫說，現階段最強的候選人就是新北市長侯友宜，高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕也有一定支持，這也是現階段社會大家共同的看法，「名單沒有我」，那就是要無私無我的團結大家打贏選戰。

朱立倫補充，侯友宜是當前國民黨最得人望地方首長與政治人物，盧秀燕在台中做得非常棒，趙少康聲量高也是很強人選，韓國瑜現在在做公益沉潛也仍非常有戰鬥力，都給予加油；不知道3年後最強人選是誰，但每個人都要變非常強。

朱立倫認為，國民黨應是One team，有人可以打擊，有人可以當游擊手或捕手，不要人人都搶當主戰投手，都要強出頭；黨主席是總教練，當選第一件事情就是要讓這個球隊，包含立院黨團、14執政縣市、各地方議會與社會資源整合起來。

至於是否確定不選2024年總統大選，朱立倫說，若當選主席，「2024年我一定無私無我推出最強候選人，不能夠排除任何一種可能，也不會拒絕任何戰鬥力量，只有團結才能勝選」，「我現在想到的名單沒有包括我」。

不過朱立倫仍重申，2024總統大選是三年後的事情，眼前最重要挑戰是2022地方選舉，沒有2022就沒有2024；當前國民黨最重要只有一個目標，讓黨像一個team，該改變的改變，明年贏回2022，才會有2024。

朱立倫也以民眾黨主席柯文哲為例，柯文哲是第一代政治網紅，竄的最快，那時候有誰覺得誰擋得住柯文哲？但很快跌下來；現在柯是民眾黨內唯一政治明星，沒有柯就沒有民眾黨。

但朱立倫認為，國民黨最大資產是人多，國民黨內沒有誰之後，還是國民黨，但球星很多要整合好。朱舉例，美國奧運男籃隊之所以輸球，就是球星太多，整合不好，總教練不好。