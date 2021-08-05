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朱立倫立軍令狀拚明年桃、北重返執政：高雄也要還公道

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫（右）表態回鍋再戰主席，還自立軍令狀，要帶領黨在明年縣市長選戰中至少維持14席、六都要過半。朱今接受廣播專訪補充，六都占台灣3分之2人口，過半基本上就超越民進黨，才有2024勝選基礎，打不贏自動下台。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）表態回鍋再戰主席，還自立軍令狀，要帶領黨在明年縣市長選戰中至少維持14席、六都要過半。朱今接受廣播專訪補充，六都占台灣3分之2人口，過半基本上就超越民進黨，才有2024勝選基礎，打不贏自動下台。記者周志豪／攝影

國民黨前主席朱立倫表態回鍋再戰主席，還自立軍令狀，要帶領黨在明年縣市長選戰中至少維持14席、六都要過半。朱今接受廣播專訪補充，六都占台灣三分之二人口，過半基本上就超越民進黨，才有2024勝選基礎，打不贏自動下台。

主持人黃暐瀚質疑，若朱立倫當選黨主席，明年國民黨只拿下13席縣市長，即便總席次過半，朱仍要請辭？朱回應，「大家最關心的不是幾個縣市，而是整體選舉結果」。

朱立倫表示，明年縣市長選舉六都一定要過半，除目前執政的新北市與台中市外，最少還要贏得第3席，點名他的家鄉桃園市，以及首都台北市一定要贏回來，「我有信心」；而高雄、台南還是要絕對非常努力，特別是「高雄要還我們公道」。

朱立倫說，桃園非常多基層議員與里長都非常認真，只要整合好，在地服務穩定，相信能結合各地力量非常有機會贏回來：台北市有立委蔣萬安與台北市議員羅智強也都很有戰力。

至於明年台南市長選舉，即便朱立倫小舅子、前政務委員高思博已在勤走基層。但朱今也點名，還有像是「龍介仙」（指台南市議員謝龍介）等很多戰力，台南市是他岳家，一定全力以赴。

朱立倫表示，他允諾明年底縣市長選舉六都過半軍令狀，是一個非常重要的自我期許，因為若國民黨在這場選戰就成為包袱，如何進一步達到他承諾爭取2024重返執政，若無法完成目標，「主席一定要下台」。

朱立倫

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