影／王定宇：新加坡該勸習近平不要成為亞洲壞鄰居

新加坡總理李顯龍本月3日談到台海局勢時表示，中國大陸不會單方面對台灣採取行動，但存在大的誤判或意外的危險。民進黨立委王定宇說，若李顯龍認為誤判危機很大， 就顯示國際自由民主國家應該要合作，展現出態度，讓中國不會錯判，否則失敗的可能性很高，付出代價很高。

王定宇說，美軍1981年以後，最大規模全球海軍軍演叫2021大規模軍演，新加坡海軍透過與印度聯合操演，等於參加美國以中國為敵對對象為假想敵的全球大規模演習，新加坡做法跟總理說的內容很微妙，值得分析觀察。

王定宇認為，李顯龍認為美國不要挑釁中國，可能因果關係有點錯置，包括印太地區混亂，都來自中國擴張主義，不管在中印邊界、南海諸國台海到日本等衝突，都是中國擴張主義過度自信，導致它成為亞洲地區的麻煩製造者，與其勸美國不要挑釁中國，倒覺得新加坡應該勸勸習近平，不要成為亞洲共同壞鄰居。

王定宇說，至於李顯龍說中國是難以對付對手，這句話是真的，但是就因為國際幾十年來的姑息，中國不遵守國際規範，在商業上是採取國家資本補貼，竊取商業機密，在地緣政治上採取擴張主義，也就是中國利用國際對它的姑息發展軍備，不遵守國際規範，發展經貿實力。

王定宇認為，這時候國際社會合作，要求中國遵守國際規範，要求中國不能在進行不公平、不光明磊落競爭，才是當務之急，否則繼續姑息中國發展，到時候全球生活方式要聽中國 。