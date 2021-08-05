若當選黨主席復設華府駐美辦事處　朱立倫：年底前將訪美掛牌

國民黨主席擬參選人朱立倫上午表示，若當選回任主席，就職第一天就會立刻在華府成立駐美辦事處籌備處，代表也已有人選，相關規畫已告知美方僑界、學界、政界；而年底前除非疫情禁止，否則就會前往美國訪問，直接開設駐美辦事處。

國民黨在野後，駐美代表處之所以未重啟，黨務經費拮据是問題之一。朱說，國父創建國民黨時，一毛錢都沒有，海外對國民黨有多少支持者，「用錢當理由這個政黨是沒有希望」。

朱立倫也說，未來也要把對日本、新加坡的關係找回來，找回他們對國民黨的認識，把國際關係找回來。

朱立倫表示，民進黨長期對美工作做得非常細膩，黨的駐美辦事處「超級厲害」，但國民黨在野5年半卻完全沒有駐美代表辦事處，讓美國對台輿論成為一言堂，兩大黨與智庫聽到的全是民進黨貼標籤，把國民黨汙衊成親中賣台黨。

朱立倫說，國民黨是真正愛台灣，希望兩岸和平，世界區域安全穩定的政黨，黨內也有諸多外交人才與立委、學者，他也將啟動青年培訓計畫，如果有優秀的青年對國際事務有興趣，將給機會到駐美辦事處歷練，培養更多的口譯哥。

朱立倫也提到，駐美代表蕭美琴去參加美國總統就職典禮，被民進黨政府宣傳是受到史上最高規格待遇，但他也曾被邀請兩次，坐的位置與拿到的邀請卡跟蕭一模一樣，民進黨就是大內宣。