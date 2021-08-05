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維持九二共識路線　朱立倫：要兩岸和平就不要東怕西躲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨去年敗選後，以九二共識為基底的兩岸論述路線，一度傳出存廢爭議。回鍋參選主席的前主席朱立倫(右)今表示，會延續所有黨章與政綱裏面重要基礎，還要能夠進一步從過去的求同存異，走向求同尊異，相互尊重才是未來努力目標。記者周志豪／攝影
國民黨去年敗選後，以九二共識為基底的兩岸論述路線，一度傳出存廢爭議。回鍋參選主席的前主席朱立倫(右)今表示，會延續所有黨章與政綱裏面重要基礎，還要能夠進一步從過去的求同存異，走向求同尊異，相互尊重才是未來努力目標。記者周志豪／攝影

國民黨去年敗選後，以九二共識為基底的兩岸論述路線，一度傳出存廢爭議。回鍋參選主席的前主席朱立倫今表示，會延續所有黨章與政綱裏面重要基礎，還要能夠進一步從過去的求同存異，走向求同尊異，相互尊重才是未來努力目標。

朱立倫更表示，國民黨希望維護兩岸和平，那就不要東怕西躲，未來聯絡管道與論壇或交流平台一定要恢復，如果今天怕被抹紅，兩岸就不接觸不往來，是對的嗎？朱也肯定蔡總統「終於想通」慰問河南水災，沒把對岸當成敵人，這是善意循環。

朱立倫說，兩岸要求同尊異、相互尊重，就像奧運羽球比賽，當麟洋配贏時，對岸應給台灣恭喜與祝福；羽球國手戴姿穎雖然輸，我方也很風度欣賞對岸選手陳雨菲球技，相互尊重兩岸才能走像善的循環，小粉紅出征「就是一個惡的循環」。

朱立倫 國民黨 奧運

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