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遭江啟臣常會反擊　朱立倫：這兩天江可能心情不是很好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫（右）宣布回鍋挑戰現任主席江啟臣，並直指江領導力不足，讓江昨天在常會反擊稱政黨支持度已與民進黨黃金交叉，並按酸朱未在黨最艱困時勇敢承擔。朱上午回應，這兩天江可能心情不是很好，江講一些話他也都能夠接受。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）宣布回鍋挑戰現任主席江啟臣，並直指江領導力不足，讓江昨天在常會反擊稱政黨支持度已與民進黨黃金交叉，並按酸朱未在黨最艱困時勇敢承擔。朱上午回應，這兩天江可能心情不是很好，江講一些話他也都能夠接受。記者周志豪／攝影

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋挑戰現任主席江啟臣，並直指江領導力不足；江啟臣昨天則在常會反擊，稱政黨支持度已與民進黨黃金交叉，並暗酸朱立倫未在黨最艱困時勇敢承擔，兩人隔空交火。朱立倫上午回應，這兩天江啟臣可能心情不是很好，江講一些話他也都能夠接受。

朱立倫指出，江啟臣過去這一年半他也很認真、努力、辛苦，還是要給他肯定，但民眾期待不只是如此，現在基層都非常焦慮，覺得面對這麼嚴峻的挑戰，需要有更強力的領導，需要能夠改變。

朱立倫表示，這段期間以來，民進黨政府執政荒腔走板，即便國民黨還有14個縣市執政權、3分之1的立院席次，民進黨也完全「不怕你、不鳥你」，「民進黨今天這麼囂張，國民黨也有責任」，他也是基於這樣的責任感與擔憂才站出來。

對於為何去年國民黨總統大選敗選後，未第一時間承擔責任參選黨主席，朱立倫解釋，因為他當時是國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委，韓敗選，競選團隊也有責任，他必須反省與檢討。

朱立倫也提到，後來，「我的好朋友」、黨前副主席郝龍斌宣布參選後去看自己，他當然要給郝龍斌加油；江啟臣也表達意願，他也都祝福，認為不同世代有這樣的挑戰與經歷也不錯，不同世代承擔也是好事。

朱立倫說，對江啟臣質疑，因是黨內的同志，大家彼此共勉，但總是希望國民黨能更好，達最高的標；但若江這一年半大家覺得做得好，「那朱立倫真的不必出來」；回鍋參選主席，就是希望用他過去地方首長與中央服務經驗來改變國民黨。

江啟臣昨天在常會暢談領導力，朱立倫說，領導力必須要有整合與強力執行能力，必須不要怕被罵與不同意見；每個議題都有不同意見，如果能彙整不同意見就成功，即便不能彙整也要能承擔。

朱立倫也提到，現在黨內大家共同心聲是，不把下個月的黨內選舉當重點，而是爭取怎樣能重拾領導力、團結國民黨，讓國民黨更團結、更有戰力；沒有否定任何一位，而是希望能找出更強的國民黨主席，能夠領導國民黨打贏未來的選戰。

對於江啟臣所稱國民黨支持度已與民進黨黃金交叉，朱立倫說，黨必須面對社會觀感與民眾感受，7月智庫民調，現在國民黨19%、民進黨27%、民眾黨11%，這才與坊間差距不大，國民黨距離民進黨還有一段距離。

有傳言朱立倫是要迴避去年6月的罷免韓國瑜，才避選去年主席選舉。朱回應，這是事後諸葛，難道去年1月會就可預見會罷韓成功？朱批評，當時真沒想到民進黨這麼過分、鴨霸，剛選完選舉就發動罷免對手。

國民黨 朱立倫 江啟臣

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