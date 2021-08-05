朱立倫不選2024？江啟臣：這是很多人的疑問 但我沒要選

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，對於是否藉此打算進一步參選2024，朱立倫雖回答：「沒有包括我，因為我無私無我」，不過仍被外界質疑。國民黨主席江啟臣上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問到相信朱立倫不會參選2024嗎？江說，這是很多人的疑問，但不是他的疑問，「我可以很清楚告訴大家，我沒有參選2024的想法」。

江啟臣告訴主持人王淺秋，是否要參選2024，這個要問朱立倫，「我相信你的疑問也是很多人的疑問，但不是我的疑問」，因為他沒有參選2024的想法，會專心當一個造亡者。

江啟臣說，大家擔心這主席選舉是不是2024總統大選的前哨戰，此時此刻為了避免黨內這樣的想法造成分裂，「我才會更堅定認為應該好好連任，不參與2024並扮演kingmaker的角色」。

對於朱立倫表示，重拾領導才能改變？王淺秋詢問江綺陳，國民黨還需要很大的改變甚至把黨主席換掉才能迎向勝利嗎？

江啟臣說，國民黨從去年敗選以後就開始在進行改變，不管去年的黨主席是不是自己來擔任都會訴求進行改革與改變，去年他競選的主軸就是勇敢改變。不過王淺秋表示，「但去年沒人要跟你（指江啟臣）出來選啊！我講的是另外一位」。

江啟臣強調，改變不是只有某一個時間點或一時一刻，應該是要持續的改變跟調整，一定要先活下來，才能進行體質跟調整，接下來階段才是成長壯大。

江啟臣認為，面對2022要非常審慎，以與民進黨過去兩次大選交手的經驗來看，民進黨掌握國家機器和大量資源，即便國民黨14縣市執政得很好，但沒有中央奧援很辛苦，還會被設陷阱和差別待遇，讓他們沒辦法打順風球，身在逆風當中。

江啟臣說，現在還有一年多時間，國民黨沒有鬆懈的本錢只能拴緊螺絲，面對接下來的半年，不管是公投還是立法院攻防都很重要，還有疫情和紓困也很重要，這都是在野黨能不能獲得人民信任和支持的關鍵，必須一點一滴的累積，即便14縣市表現不錯，面對2022的地方大選還是要非常謹慎。