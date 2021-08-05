快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫不選2024？江啟臣：這是很多人的疑問 但我沒要選

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，對於是否藉此打算進一步參選2024，朱立倫雖回答：「沒有包括我，因為我無私無我」，不過仍被外界質疑。國民黨主席江啟臣上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問到相信朱立倫不會參選2024嗎？江說，這是很多人的疑問，但不是他的疑問，「我可以很清楚告訴大家，我沒有參選2024的想法」。

江啟臣告訴主持人王淺秋，是否要參選2024，這個要問朱立倫，「我相信你的疑問也是很多人的疑問，但不是我的疑問」，因為他沒有參選2024的想法，會專心當一個造亡者。

江啟臣說，大家擔心這主席選舉是不是2024總統大選的前哨戰，此時此刻為了避免黨內這樣的想法造成分裂，「我才會更堅定認為應該好好連任，不參與2024並扮演kingmaker的角色」。

對於朱立倫表示，重拾領導才能改變？王淺秋詢問江綺陳，國民黨還需要很大的改變甚至把黨主席換掉才能迎向勝利嗎？

江啟臣說，國民黨從去年敗選以後就開始在進行改變，不管去年的黨主席是不是自己來擔任都會訴求進行改革與改變，去年他競選的主軸就是勇敢改變。不過王淺秋表示，「但去年沒人要跟你（指江啟臣）出來選啊！我講的是另外一位」。

江啟臣強調，改變不是只有某一個時間點或一時一刻，應該是要持續的改變跟調整，一定要先活下來，才能進行體質跟調整，接下來階段才是成長壯大。

江啟臣認為，面對2022要非常審慎，以與民進黨過去兩次大選交手的經驗來看，民進黨掌握國家機器和大量資源，即便國民黨14縣市執政得很好，但沒有中央奧援很辛苦，還會被設陷阱和差別待遇，讓他們沒辦法打順風球，身在逆風當中。

江啟臣說，現在還有一年多時間，國民黨沒有鬆懈的本錢只能拴緊螺絲，面對接下來的半年，不管是公投還是立法院攻防都很重要，還有疫情和紓困也很重要，這都是在野黨能不能獲得人民信任和支持的關鍵，必須一點一滴的累積，即便14縣市表現不錯，面對2022的地方大選還是要非常謹慎。

江啟臣 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

事前知道顏寬恆將請辭　朱立倫：相信是要好好深耕基層

王淺秋專訪江啟臣 爆料被朱立倫放鳥節目感覺不舒服

江啟臣悄訪桃園 邱奕勝勸「蹲下躍起跳更高」

江啟臣回嗆朱立倫：領導力是黨最艱困時願意勇敢承擔

相關新聞

維持九二共識路線　朱立倫：要兩岸和平就不要東怕西躲

國民黨去年敗選後，以九二共識為基底的兩岸論述路線，一度傳出存廢爭議。回鍋參選主席的前主席朱立倫今表示，會延續所有黨章與政...

遭江啟臣常會反擊　朱立倫：這兩天江可能心情不是很好

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋挑戰現任主席江啟臣，並直指江領導力不足；江啟臣昨天則在常會反擊，稱政黨支持度已與民進黨黃金交叉...

朱立倫不選2024？江啟臣：這是很多人的疑問 但我沒要選

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，對於是否藉此打算進一步參選2024，朱立倫雖回答：「沒有包括我，因為我無私無我」，不過...

美智庫收錢替台灣說話？專家：智庫不笨，沒有哪個學者是代表處養的

美國近年對台灣的支持，特別是在蔡政府五年前上台後，顯得較過去更為強烈，這是否與台灣資助美國的智庫，再藉由這些智庫去影響華府的立法與行政部門的決策者有關？去年昆西研究所的一篇文章做了這樣的連結，認為美國智庫所以賣力為台灣說話，是台灣用力灑錢的結果。一位與美國智庫界素有往來的國民黨人士說，雖然美智庫與政界為台灣說話聲量增大與美中關係惡化有關，但比起過去，台灣給予美國智庫更多的資助，也是不爭的事實。

黨主席之爭 朱立倫再澄清：2024名單沒有我

國民黨主席參選人朱立倫今天接受廣播媒體訪問，除了立下軍令狀誓言六都選舉至少過半外，再次說明2024選舉布局，澄清2024...

事前知道顏寬恆將請辭　朱立倫：相信是要好好深耕基層

國民黨前主席朱立倫前天宣布回鍋戰黨主席選舉，挑戰現任主席江啟臣後，黨副秘書長顏寬恆昨即請辭黨職回歸地方，被解讀是「跳船」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。