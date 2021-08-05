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黨主席之爭 朱立倫再澄清：2024名單沒有我

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席參選人朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，再次澄清目前2024選舉名單沒有自己。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席參選人朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，再次澄清目前2024選舉名單沒有自己。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席參選人朱立倫今天接受廣播媒體訪問，除了立下軍令狀誓言六都選舉至少過半外，再次說明2024選舉布局，澄清2024選舉人選名單沒有他。

朱立倫表示，他若當選黨主席會與各執政縣市長、縣市議員及立委維持良好緊密互動，除了讓國民黨民調再提升外，也誓言明年選舉六都至少過半，尤其高雄與台南要加把勁，無私無我推出最強候選人，不排除任何可能與任何一個強棒合作打贏選戰，再來考量2024的選舉布局，至少目前像侯友宜、趙少康、韓國瑜等都是強棒，目標只有勝選與改變，組成對台灣與中華民國最有利的執政團隊，名單內沒有我。

至於是否不排除與非國民黨的人選結合，朱立倫表示沒有排除任何勝選可能性，但不會傷害國民黨，例如民眾黨目前的發展像是朋友，也會刺激國民黨成長，在疫苗政策上柯文哲市長就提出很多很好的意見，也讓他的民調聲量提升。

國民黨主席參選人朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，再次澄清目前2024選舉名單沒有自己。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席參選人朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，再次澄清目前2024選舉名單沒有自己。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席參選人朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，再次澄清目前2024選舉名單沒有自己。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席參選人朱立倫今天上午接受廣播媒體專訪，再次澄清目前2024選舉名單沒有自己。記者潘俊宏／攝影

國民黨 朱立倫

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