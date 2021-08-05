事前知道顏寬恆將請辭　朱立倫：相信是要好好深耕基層

國民黨前主席朱立倫前天宣布回鍋戰黨主席選舉，挑戰現任主席江啟臣後，黨副秘書長顏寬恆昨即請辭黨職回歸地方，被解讀是「跳船」要在這場主席選戰中保持中立。朱今受訪表示，他相信顏最重要的目標是好好深耕基層，為地方打拚。

不過朱立倫也坦言，顏寬恆請辭前，就已經有人告知他顏昨天將宣布請辭，也透露前一段時間有跟顏通過電話，給顏加油打氣。

朱立倫表示，顏寬恆是熱情的年輕朋友，昨天辭掉黨副秘書長，要全力回歸家鄉，要為所屬台中選區民眾再持續的努力，都要給顏鼓勵、加油，也相信顏對台中的熱情一定能夠發光發熱。

至於江啟臣另兩位黨副秘書長「李柯太太」李彥秀與柯志恩，朱立倫也說，他與兩人都保持很好的關係、密切的聯繫，「每一位跟我關係都非常好」，最近也當然有聯繫。