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記者問高端遭陳時中嗆「態度不健康」 孫大千：囂張什麼？
衛福部食藥署日前宣布高端疫苗共4批約26.5萬劑完成封緘，不過外界發現這4批疫苗有「跳號」的情形，媒體昨詢問部長陳時中，反遭批這是不健康的態度。前立委孫大千在臉書表示，陳時中是在囂張什麼，難道真的把自己當成是神壇上的神了嗎？
孫大千表示，民進黨為了護航高端疫苗，降低EUA審查標準，甚至連會議過程也不敢仿照國際慣例全程公開，從事後公布的匿名會議記錄中，可以明白的看到，在20位參與投票的委員中，只有3位是完全支持通過。難道台灣人民就注定要當白老鼠嗎。
孫大千說，正是因為衛福部一路走來遮遮掩掩，鬼鬼祟祟，連擴大量產的良率都不能對台灣人民說清楚講明白。媒體朋友身為社會的良心，當然必須為大眾的健康安全把關，陳時中為什麼要動怒動氣，難道是因為心虛嗎？
孫大千說，關於批號不連續的問題，記者已經連續很有禮貌的請教了兩天，第一天陳時中「不知道」，第二天陳時中「忘了問」，如此攸關人民健康的重要問題，竟然可以如此的毫不在意，難道這就是一個政務官的「健康態度」嗎？
就是因為衛福部這種心裡有鬼的護航行為，才一手扼殺了台灣人民對於國產疫苗的信任。與其說是記者的態度不健康，還不如說是陳時中「見笑轉生氣」吧？
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