快訊

被批失誤太多才失金牌 戴資穎IG說重話「站在場上的不是你」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

記者問高端遭陳時中嗆「態度不健康」 孫大千：囂張什麼？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
媒體昨詢問衛福部長陳時中有關高端疫苗跳號問題，遭陳反嗆是不健康的態度。前立委孫大千在臉書表示，陳時中是在囂張什麼，難道真的把自己當成是神壇上的神了嗎？圖／取自孫大千臉書
媒體昨詢問衛福部長陳時中有關高端疫苗跳號問題，遭陳反嗆是不健康的態度。前立委孫大千在臉書表示，陳時中是在囂張什麼，難道真的把自己當成是神壇上的神了嗎？圖／取自孫大千臉書

衛福部食藥署日前宣布高端疫苗共4批約26.5萬劑完成封緘，不過外界發現這4批疫苗有「跳號」的情形，媒體昨詢問部長陳時中，反遭批這是不健康的態度。前立委孫大千在臉書表示，陳時中是在囂張什麼，難道真的把自己當成是神壇上的神了嗎？

孫大千表示，民進黨為了護航高端疫苗，降低EUA審查標準，甚至連會議過程也不敢仿照國際慣例全程公開，從事後公布的匿名會議記錄中，可以明白的看到，在20位參與投票的委員中，只有3位是完全支持通過。難道台灣人民就注定要當白老鼠嗎。

孫大千說，正是因為衛福部一路走來遮遮掩掩，鬼鬼祟祟，連擴大量產的良率都不能對台灣人民說清楚講明白。媒體朋友身為社會的良心，當然必須為大眾的健康安全把關，陳時中為什麼要動怒動氣，難道是因為心虛嗎？

孫大千說，關於批號不連續的問題，記者已經連續很有禮貌的請教了兩天，第一天陳時中「不知道」，第二天陳時中「忘了問」，如此攸關人民健康的重要問題，竟然可以如此的毫不在意，難道這就是一個政務官的「健康態度」嗎？

就是因為衛福部這種心裡有鬼的護航行為，才一手扼殺了台灣人民對於國產疫苗的信任。與其說是記者的態度不健康，還不如說是陳時中「見笑轉生氣」吧？

陳時中 高端疫苗 孫大千

延伸閱讀

記者問「高端批次」被陳時中嗆態度不健康 網傻眼：見笑轉生氣

Delta變種病毒擴散中國 陳時中：防疫造成大威脅

3+11未釐清 孫大千砲轟范雲：晚上真的睡得著嗎？

BNT疫苗新進度 陳時中：下午簽核通過EUA

相關新聞

朱立倫挑戰江黨魁 顏寬恒「歸還黨職」

國民黨前主席朱立倫宣布挑戰現任主席江啟臣，國民黨副秘書長顏寬恒昨天意外宣布「歸還黨職」，把全部心力放回故鄉，「我依然支持...

事前知道顏寬恆將請辭　朱立倫：相信是要好好深耕基層

國民黨前主席朱立倫前天宣布回鍋戰黨主席選舉，挑戰現任主席江啟臣後，黨副秘書長顏寬恆昨即請辭黨職回歸地方，被解讀是「跳船」...

記者問高端遭陳時中嗆「態度不健康」 孫大千：囂張什麼？

衛福部食藥署日前宣布高端疫苗共4批約26.5萬劑完成封緘，不過外界發現這4批疫苗有「跳號」的情形，媒體昨詢問部長陳時中，...

王淺秋專訪江啟臣 爆料被朱立倫放鳥節目感覺不舒服

國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫上午分別接受廣播節目專訪，「千秋萬事」主持人王淺秋爆料，朱立倫幕僚要她空出周四、周五的時間...

【圖輯】照片看歷史／NBA傳奇球星布萊恩 2015年訪台

「當遇到狀況和傷病時，大家通常都會有兩個選擇，而我一直以來選的都不是放棄，而是向前行。」湖人隊布萊恩（Kobe Bryant），2015年8月5日帶著一貫的「黑曼巴」強勢作風抵台，喚醒了台灣球迷對他的記憶。 在8月5日的兩場對外開放活動中，布萊恩共計吸引了超過5000名的球迷聚集欣賞他的風采，且與之前來台的詹姆斯和杜蘭特不同，布萊恩吸引的球迷可說是橫跨了三個世代。其中包含了大量銜接後喬丹世代的7年級球迷，一同進場為布萊恩歡呼。

【東奧焦點】瘋奧運當一日球迷不破功 回顧觀戰必備冷知識

又到令人血脈噴張的奧運賽期，無論民眾先前是否有在關注，唯獨這段時間會全台化身國家隊粉絲，每屆奧運也都會出現新粉絲關注特定項目，但在比賽中因為對項目的陌生，難免會有不理解的地方，可能是選手小動作或是比賽潛規則，本篇將給各位介紹幾項奧運熱門項目中的冷知識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。