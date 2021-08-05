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王淺秋專訪江啟臣 爆料被朱立倫放鳥節目感覺不舒服

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣「千秋萬事」主持人王淺秋。圖／取自中廣YOUTUBE
中廣「千秋萬事」主持人王淺秋。圖／取自中廣YOUTUBE

國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫上午分別接受廣播節目專訪，「千秋萬事」主持人王淺秋爆料，朱立倫幕僚要她空出周四、周五的時間，卻遲遲未給決定，一問之下才發現朱已經要去友台節目，差點讓她的節目開天窗，因此昨天臨時聯繫江啟臣幫忙。王抱怨，「自己的問題最重要，沒把別人問題放在眼裡，算是領教到朱氏風格」。

王淺秋表示，昨天傍晚才臨時邀請江啟臣上節目，江本來要搭高鐵到台南跑行程，「他很溫暖的給予首肯，不搭高鐵而改開車（有司機）在車上視訊連線」。這就是感受的落差，至少江啟臣願意給予這個節目尊重。

王淺秋說，正在友台接受專訪的朱立倫，他們的幕僚原先叫她先把周四、周五時間空下來，但空了半天，一直等等等對方都未給決定，拖到昨天傍晚４、５點，她去詢問何時可以確定和安排，朱的幕僚才說已經排了別人的節目，「所以你的行程最重要，別人的行程都不重要，別人的節目都不重要，是這樣子的一個概念嗎？」

王淺秋表示，受訪者當然可以自己去選擇要上的節目，這她都尊重，但為什麼要把別人的節目卡在最後時間，把所有資源拉在自己手上，最後才來自己高興挑哪一台？這算是第一次領教到朱立倫的「朱氏風格」，好像他自己的利益，講利益太重了，應該說好像是他自己的問題最重要，沒有把別人的問題放在眼裡，別人都是其次。

王淺秋諷刺，就像這次朱立倫出來選國民黨主席，大家也在問，他過去問什麼沒出來？線上也很多朋友說「換柱」事件仍深植人心等問題。王淺秋抱怨，她第一次領教到專訪到這個地步還要被挑三揀四，說實話感覺不太舒服，雖然可能是幕僚的問，但感受就是應該提早給她一個決定。

王淺秋 朱立倫 江啟臣

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