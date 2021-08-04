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柯文哲說振興券發紙本很Low 政院這麼回

聯合報 / 記者鄭媁吳亮賢／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

行政院規畫發放「振興五倍券」，不過，在野黨仍主張發現金，並對五倍券提出諸多質疑。行政院發言人羅秉成表示，發現金不能限期消費，無法框定用途，對於刺激內需經濟效果有限，無法發揮短期效益；在國內電子支付環境尚未全面普及前，振興券仍會採紙本和數位券並行。

但對於「振興五倍券」，不僅在野黨反對，執政黨立委也有意見。民進黨昨天線上中常會，據轉述，立法院黨團總召柯建銘表示將邀請行政院長蘇貞昌與所有執政黨立委見面溝通，討論振興券發放議題，時間預計在九月立院開議前。不過，有民進黨立委私下表示，以蘇貞昌的個性，「說了也沒有用，做成結論才叫我們一起埋單」。

台北市長柯文哲4日說，「老是發紙本，看起來就是很Low（低水準）」。民眾黨立委蔡壁如也表示，相較振興券不可用於繳稅、水電費、學費、房租，排富發現金用途廣，且可立刻推出、立刻發放，避免群聚風險，財源也僅增加80億元，不知執政黨在堅持什麼？

羅秉成指出，在疫情階段，紓困就是發放現金，雖然不是普發，但讓受衝擊的產業或個人經濟上得以紓緩，「紓困4.0」覆蓋也達八百多萬人；振興主要是刺激內需市場，很多專家學者都指出，現金的刺激效果有限，去年的三倍券，商家相繼推出加碼的刺激消費方案，能有加乘效果。

羅秉成說，以柯文哲舉的例子，香港發放五千元港幣，也是數位券的概念，台灣數位環境尚未普及到能全體使用電子支付，為兼顧所有族群，仍要和紙本並行。

行政院 羅秉成 民進黨

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