學者看李顯龍說法：疫後復甦、勿有衝突

新加坡總理李顯龍呼籲中美兩國化解緊張關係，並稱台灣是潛在的衝突爆發點。學者認為，現在對一些國家來說是疫後復甦時期，希望區域和平穩定，恢復經貿秩序，不要再有衝突。

淡江大學榮譽教授陳一新說，這不是李顯龍第一次發表類似言論，新加坡在李顯龍上台後和中國大陸關係越來越密切，和美國有較疏遠的感覺；不過，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問新加坡後，感覺新加坡又被美國列為主要對象，美國副總統賀錦麗也預定八月訪新加坡和越南，可見美國極力拉攏星國。

陳一新說，李顯龍藉這次參與論壇的機會表達看法，認為美國和中國不能再這樣繼續下去，對整個區域和平穩定沒有好處，若一旦發生衝突，沒有國家能在衝突中獲勝，不會有贏家。李顯龍和他的父親李光耀不同，他比李光耀低調，李光耀參與國際，但李顯龍以新加坡國家利益為主，他比較想保全自己的國家，認為美中若持續惡鬥，遲早會把亞洲拖下水。

政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博表示，李顯龍從新加坡的角度詮釋台海戰略現實，希望美中關係不要再惡化，星國不樂意看到因為台海緊張或衝突，導致區域和平與經濟發展受到影響，因為星國的發展與繁榮有很大一部分跟台海和平與穩定有關。李顯龍認為今日的中共當局是任何強權都「難以應對付的對手」，而當下的台海已經具特定潛在衝突風險，所以如果還有其他外力採取更進一步的方式介入台海局勢，未來會更難預料。

黃奎博說，他過去到東南亞訪問時，聽到不少類似的說法，都希望台海不要發生衝突，當時的背景是亞洲金融風暴剛結束，大家希望經濟快點恢復；而現在是疫後復甦時期，各國也希望區域和平穩定，經貿盡速恢復，不要再有任何意外發生。