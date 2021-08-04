李顯龍警告華府勿挑戰中國 藍：旁觀者角度 台引以為鑑

新加坡總理李顯龍警告美國別再挑釁地挑戰中國，還說華府日益強硬的態度恐會「非常危險」，並特別提到台灣是潛在的衝突爆發點。黨政人士指出，新加坡處於東南亞關鍵位置，無論對中、對美及對台關係都與該國利益息息相關，這番話主要是主張和平，不希望美中過度競爭，也不希望台灣陷入危險，符合新加坡長期利益。

外交部發言人歐江安昨天表示，已經注意到相關發言內容，對於長期持續關心台海情勢發展及區域安全，外交部肯定李總理長年的努力。

歐江安表示，台灣做為愛好民主自由的國家，崇尚人權法治，我國政府一貫堅持以「和平、對等、民主、對話」的立場處理兩岸關係，但是維持台海和平是兩岸的共同責任，我方願意在平等基礎上，共同落實兩岸有意義的對話。兩岸關係的和平及穩定發展，符合國際社會的共同利益；我國會繼續結合理念相同國家，持續致力維持台海現狀及區域的和平、穩定與繁榮。

民進黨立委鍾佳濱指出，新加坡的國家生存之道本來就是在國際強權間取得平衡，對於平衡很在意，搞砸和平中立對新加坡沒有好處，「可理解他們不願意得罪中國，也需要英美國家利益 ，是典型外交至上國家。」

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，李顯龍是從旁觀者角度來看，台灣要引以為鑑，全球最有可能發生衝突的地點就在台灣海峽，美中為爭奪世界霸權在對抗，拖著台灣做棋子，台灣不要去選邊站，親美也要友中，才符合我方最大利益，單方面做選擇的結果，棋子恐淪為棄子。

時代力量立委陳椒華表示，長期以來中共不斷對台灣文攻武嚇，近期更是頻繁以軍事行動及演習為名，對台灣進行侵擾；因此，潛在衝突點的癥結在於中共不願意放棄武力侵台，中共才是真正的和平破壞者，而不是美國或是台灣。

民眾黨立委張其祿表示，李顯龍確實是從第三者角度剖析了兩岸局勢，呼應先前經濟學人雜誌稱「台海是全球最危險區域之一」的看法及一些國際戰略智庫的主張。目前美中兩強爭霸，在短期內雖因背後經濟關聯的複雜性，以致鬥而不破，但長期確實可能仍是殊死戰，直到一方倒下方休，所以台灣須戒慎小心，以免成為大國博弈下的棋子或犧牲品。