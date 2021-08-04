阿扁時代被欽點駐美副代表 李應元從政活躍30年

駐泰國代表李應元因健康因素請辭獲准，將於9月1日生效。李應元今晚發表公開信，提到自己5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，決定向蔡英文總統提出辭職。由於李應元才到任一年，且外交手腕靈活，黨內許多人都感到相當可惜。

李應元從政近30年，在民進黨內被視為「謝（謝長廷）系」，他從前總統陳水扁時代就不斷被重用，尤其陳水扁欽點他派駐美國擔任副代表，當時被譽為明日之星。他的留美資歷再加上交際手腕靈活，也被稱為「天生的外交官」。但他也因為在謝長廷擔任行政院長時被重用，幾次捲入派系鬥爭。

李應元早期在美國求學時，因參加台獨活動被當時的國民黨政府列為返國「黑名單」，返國後藉由照片及文章投稿被捕，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。

不過，李應元的仕途並非一帆風順，2002年被徵召參選台北市長落敗，2013年參加黨內雲林縣長初選也落敗，蔡英文擔任民進黨主席後，被提名為不分區立委，直到民進黨再度執政，被任命為環保署長。2018年底，民進黨在九合一地方選舉重挫，李應元請辭環保署長獲准，隨後投入民進黨總統大選輔選工作。

李應元去年6月被宣布將擔任駐泰國代表，接替上一任代表童振源，並於7月完成宣誓，8月到任，如今李應元請辭獲准，任期僅維持一年多。

據了解，李應元當初接下駐泰代表，其實是蔡總統一再拜託；李應元到泰國之後表現相當積極，也藉由柔軟身段與官方及台商對話，很受當地歡迎，但今年開始身體出現變化，最後不得不決定返台接受治療。