高端EUA柯文哲嗆當權傲慢 王浩宇底下留言挨轟帶風向

高端疫苗EUA爭議，台北市長柯文哲接連幾天在防疫記者會開砲後，今天晚間柯也在臉書提到，這是一個很難回答的題目，因為它實在違反醫學倫理與常識。柯說，當程序正義破壞，結果的客觀和真實性就會被質疑。這時候政府應該就事論事，說明理由，掌權者不是傲慢的丟一句，「你不打就不打，還有很多人要打。」

柯文哲臉書貼文不到一個小時，立刻湧入上萬網友按讚，還有上千留言，有網友說，「拜託阿北直接宣布，台北市不打！」還有網友酸蔡政府「滾動式檢討啦，反正左手打了AZ，嘴巴都支持高端。」更有網友說，「吃了誠實豆沙包的丫伯」、「阿北會不會太誠實？1450準備上場了吧！」

桃園市前議員王浩宇也到柯文哲臉書底下留言，指「政府沒責任一定要提供很多種選擇，重點是現階段台灣疫苗施打率，在亞洲屬中前段班，完全不輸日本韓國」。結果引來網友砲轟，「睜眼說瞎話，不要用劑次比來矇混老百姓，不要亂帶風向」、還有網友說，「都被罷免的人了，請原諒他的無知⋯⋯」

柯文哲今天在臉書說，這幾天，台北市防疫記者會的必考題是「高端疫苗」，坦白講，這是一個很難回答的題目，因為它實在違反醫學倫理與常識。非臨床試驗還沒做完，就開始臨床試驗。還沒解盲，政府就先簽採購合約。六月只完成臨床二期部分解盲，7月18日就有了EUA（緊急使用授權），完全的臨床二期解盲還在幾個月後。

至於臨床三期，柯文哲說，還不知到底要不要做，然後就火速納入公衛施打疫苗計畫，幾天後，高端的檢驗封緘作業就完成了。柯嗆，當程序正義破壞，結果的客觀和真實性就會被質疑。這個時候政府應該就事論事，說明要這麼做的理由，掌權者不是傲慢的丟一句：「你不打就不打，還有很多人要打。」

柯說，「如果我們是因為沒有疫苗才適用EUA，我要問，為什麼臺灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓臺灣人沒得選擇？」柯文哲也在文末標註「這個問法會不會不健康」、「絕對與公眾利益有關」。