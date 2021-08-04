國民黨支持度超越民進黨？藍營有人質疑民調公信力

國民黨前主席朱立倫批評國民黨支持度低，民調僅19%還不敢公布，承諾選上黨主席，要在1年內讓國民黨支持度跟認同度超越民進黨。不過，國民黨主席江啟臣今引用TVBS最新民調，強調國民黨的民調支持度（23.4%）已超越民進黨（21.8%），「這絕對不是未來一年的目標，而是現在進行」。

朱、江兩人競爭激烈，黨內更爆出委託TVBS民調中心做民調的中華民意研究協會，其中理、監事成員包括江啟臣的幕僚、國民黨副秘書長黃奎博、國民黨大陸事務部主任左正東、國民黨國際事務部主任李大中，有藍營人士對該民調公信力表示質疑。

不過，黃奎博表示，自己是候補上的理事，且理監事只需每年定期參加理監事會議，協會如何對外承接業務，由理事長和執行長處理，「事前不必向理監事報告，發表時也不必」，對此民調並不知情。

而根據智庫上個月所做的政黨支持度民調，國民黨為19.6％、民進黨為27.3％、民眾黨為10.7％。有黨內人士指出，智庫民調每個月都有在做政黨支持度民調，但黨中央卻拿中華民意研究協會委託TVBS做的非帶狀性民調做為國民黨支持度超越民進黨的依據，難道拿委外民調是打臉自己？

國民黨文傳會副主委鄭照新回擊，這份民調是TVBS做出來的民調，難道要懷疑TVBS所做的民調公正性與專業性？而國民黨成員也不占理、監事的絕對多數，中華民意研究協會並不會影響民調結果，「沒有必要為了黨內鬥爭去質疑國民黨的進步跟成長，這樣的想法和思維是扯後腿」。

鄭照新說，該民調講國民黨好就被嗆，難道講國民黨爛，爆料的黨內人士就高興？居然黨內有人會因為國民黨好而感到生氣，到底什麼樣的人會為了國民黨變好而感到生氣，如果是黨員同志，真的讓人無法理解。