批疫苗資訊揭露不完整 藍委：護航指揮中心錯誤政策

疫苗供不應求，國民黨立委林奕華今再質疑政府的疫苗政策。她表示，指揮中心常常只揭露片斷有利政府的防疫訊息，雖不能說完全錯誤，但也不是非常正確，長久下去只會讓人民對政府防疫專業產生質疑，讓指揮中心威信蕩然無存。

林奕華表示，由於自購莫德納疫苗遲遲未到貨，除第一至三類人員、孕婦等人外，多數第一劑選擇莫德納的民眾，皆須間隔10至12周才能施打第二劑疫苗。指揮官陳時中甚至還表示「不排除再延長莫德納第二劑施打的間隔周期」，並舉加拿大為16周為例，表示延長第二劑施打間隔並不影響疫苗的保護效力。

林奕華批評，在資訊爆炸的時代，各國疫苗施打指引在網路上都可輕易查詢，指揮中心還妄想只揭露部分事實，來掩蓋疫苗不足的真相。難道真的是疫苗指引千萬條，要用時，指揮中心自己喬就好？

林奕華指出，加拿大疾病管制局對莫德納疫苗的施打指引寫得非常清楚，最短3周，最長16周，但官方建議最佳間隔則是4周。她不解為何陳時中揭露的資訊要去頭去尾，只單說加拿大莫德納疫苗施打間隔為16周，卻不說加拿大是指最長間隔「不應超過16周的上限，」最佳間隔仍是4周28天為官方建議。

林奕華質疑，如果兩劑施打間隔超過16周，自購莫德納疫苗仍無著落，難道指揮中心又要再找其他國家的指引來證明，超過16週也可以嗎？

林奕華表示，如果兩劑莫德納間隔16周，都不會影響疫苗的保護效力，為何最引人詬病的第二類的「中央防疫官員」及第三類中的「因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象」，都需要在間隔4週就施打第二劑莫德納疫苗，一般國人就必須等待10至12周，甚至16周？

她質疑，難道不能讓官員與人民都一樣等待10至12周，或甚至可能的16周再施打第二劑？還是說官員的命是命，普通小老百姓的命就不是命？

林奕華認為，防疫要成功，除了全民同心，最重要的是指揮中心要用專業防疫而不是用話術來防疫。陳時中說加拿大莫德納兩劑施打間隔16周，和先前高端EUA審查，表示免疫橋接是最新的技術，如出一轍都是透過不完整的資訊揭露方式，來護航指揮中心的錯誤政策。