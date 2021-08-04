陳佩琪自爆：很多人警告我不可講高端怎樣 可能招罪名

對於高端疫苗完成封緘等爭議，台北市長柯文哲日前嗆氣到不想說。妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，或許柯是醫生背景才會有此情緒。陳佩琪也爆，很多人警告她不可講高端怎麼樣，因評論高端，可能招致不同等級罪名，像唱衰台灣，沒台灣價值；或講高端等同攻擊政府；更嚴重的是，質疑你是「XX同路人，要你滾回去打XX等等的」。但她認為，疫苗論戰是科學，不須為此扣人罪名。

陳佩琪今天在臉書提到，她看診久了，也知道民眾憂慮所在，民眾最關心是否有副作用問題，醫護最關心的是打疫苗後哪種保護力最好，於是出現混打討論，只要是疫苗就有一定比例的副作用，有些副作用是嚴重的，但沒遇到的人是零， 得自己承受， 無論如何，打疫苗的真正目的是為了獲得高保護力。

對於柯文哲說，氣到講不出話來，陳佩琪說，大多數學者爭執高端疫苗的層面大概有二點，一是疫苗沒得到國際認證，因為沒三期或三期的期中報告；另一爭議點是台灣目前的環境和國外現有的疫苗，有需要現在做這種緊急授權嗎？

陳佩琪也說，很多人都警告她不可講高端怎麼樣，因評論高端可能招致不同等級的罪名，像是唱衰台灣，沒有台灣價值；或是講高端等同攻擊政府；更嚴重的是質疑你是「XX的同路人，要你滾回去打XX等等的」。

陳說，柯文哲想表達的是，沒三期試驗的疫苗，不知道保護力和預防重症的能力，現在讓民眾施打有疑慮，另外對抗變種病毒的效力亦不詳， 若台灣大量施打高端， 萬一防護力不好，到時Delta入侵，這些人抗體防護力不佳，可能會變台灣防疫的破口。

陳佩琪說，身體和健康是自己的，依病人自主權法，病人有選擇自己要打什麼疫苗的權力，況且現在網路資訊如此發達， 想打什麼，自己決定就好，學者的正反意見， 可供民眾參考 ，但疫苗論戰是科學問題，不須為此扣人罪名。