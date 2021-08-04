快訊

羽球／李洋、王齊麟奪金歸國 盼佳績給徬徨運動員動力

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

陳佩琪自爆：很多人警告我不可講高端怎樣 可能招罪名

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪今天臉書爆，「很多人警告我不可講高端怎麼樣」，因評論高端，可能招致不同等級罪名。圖/本報資料照片
柯文哲妻子陳佩琪今天臉書爆，「很多人警告我不可講高端怎麼樣」，因評論高端，可能招致不同等級罪名。圖/本報資料照片

對於高端疫苗完成封緘等爭議，台北市長柯文哲日前嗆氣到不想說。妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，或許柯是醫生背景才會有此情緒。陳佩琪也爆，很多人警告她不可講高端怎麼樣，因評論高端，可能招致不同等級罪名，像唱衰台灣，沒台灣價值；或講高端等同攻擊政府；更嚴重的是，質疑你是「XX同路人，要你滾回去打XX等等的」。但她認為，疫苗論戰是科學，不須為此扣人罪名。

陳佩琪今天在臉書提到，她看診久了，也知道民眾憂慮所在，民眾最關心是否有副作用問題，醫護最關心的是打疫苗後哪種保護力最好，於是出現混打討論，只要是疫苗就有一定比例的副作用，有些副作用是嚴重的，但沒遇到的人是零， 得自己承受， 無論如何，打疫苗的真正目的是為了獲得高保護力。

對於柯文哲說，氣到講不出話來，陳佩琪說，大多數學者爭執高端疫苗的層面大概有二點，一是疫苗沒得到國際認證，因為沒三期或三期的期中報告；另一爭議點是台灣目前的環境和國外現有的疫苗，有需要現在做這種緊急授權嗎？

陳佩琪也說，很多人都警告她不可講高端怎麼樣，因評論高端可能招致不同等級的罪名，像是唱衰台灣，沒有台灣價值；或是講高端等同攻擊政府；更嚴重的是質疑你是「XX的同路人，要你滾回去打XX等等的」。

陳說，柯文哲想表達的是，沒三期試驗的疫苗，不知道保護力和預防重症的能力，現在讓民眾施打有疑慮，另外對抗變種病毒的效力亦不詳， 若台灣大量施打高端， 萬一防護力不好，到時Delta入侵，這些人抗體防護力不佳，可能會變台灣防疫的破口。

陳佩琪說，身體和健康是自己的，依病人自主權法，病人有選擇自己要打什麼疫苗的權力，況且現在網路資訊如此發達， 想打什麼，自己決定就好，學者的正反意見， 可供民眾參考 ，但疫苗論戰是科學問題，不須為此扣人罪名。

高端疫苗 陳佩琪 柯文哲

延伸閱讀

2024對上朱鄭 民調第一 柯文哲：內心正焦慮 兩周後討論

確診舊案鼻腔無法清零 柯文哲籲「別再做PCR」：不會傳染

連進預約畫面都沒成功過 陳佩琪嘆「殘劑人生」：我比較笨

為何搶疫苗殘劑要跟柯文哲冷戰好幾天 陳佩琪解答了

相關新聞

駐泰代表李應元請辭：今年5月染大腸桿菌 體力不堪負荷

駐泰國代表李應元因健康因素請辭，總統府今天發布總統令，將於9月1日生效。李應元今晚發表公開信指出，今年5月感染大腸桿菌以...

國民黨支持度超越民進黨？藍營有人質疑民調公信力

國民黨前主席朱立倫批評國民黨支持度低，民調僅19%還不敢公布，承諾選上黨主席，要在1年內讓國民黨支持度跟認同度超越民進黨...

批疫苗資訊揭露不完整 藍委：護航指揮中心錯誤政策

疫苗供不應求，國民黨立委林奕華今再質疑政府的疫苗政策。她表示，指揮中心常常只揭露片斷有利政府的防疫訊息，雖不能說完全錯誤...

陳佩琪自爆：很多人警告我不可講高端怎樣 可能招罪名

對於高端疫苗完成封緘等爭議，台北市長柯文哲日前嗆氣到不想說。妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，或許柯是醫生背景才會有此情緒。...

江啟臣悄訪桃園 邱奕勝勸「蹲下躍起跳更高」

國民黨主席之爭，前主席朱立倫今天上午回家鄉桃園拜訪立委魯明哲，現任主席江啟臣同時悄悄到桃園市議會拜訪議長邱奕勝，固樁意味...

【重磅快評】快800人染疫亡 監院人權會先查和平封院？

若非監察院人權委員會前兩天舉辦周年成果記者會，大家才知道原來這單位竟已成立一年，可見有多麼沒有存在感。可能為了雪恥，人權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。