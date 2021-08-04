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駐泰代表李應元請辭：今年5月染大腸桿菌 體力不堪負荷

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
駐泰代表李應元。本報資料照片
駐泰代表李應元。本報資料照片

泰國代表李應元因健康因素請辭，總統府今天發布總統令，將於9月1日生效。李應元今晚發表公開信指出，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人的商議後，決定向蔡英文總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療；事出突然，臨行在即，無法一一登門致謝、辭行，萬請各位鄉親見諒。

李應元指出，他因考量個人的健康因素，在蔡總統特別允許下，將於近日辭職，以便返國接受醫療。他從去年8月底來泰國接任大使一職。一年來深受駐泰鄉親的照顧與支持，心中有無限感激與幸福。

李應元說，猶記來泰之初，甫一結束隔離，即前往中華會館參與「紀念孫中山先生155歲誕辰活動」，看到僑胞對中山先生崇高理想「大道之行，天下為公」的懷念與銘記，深深感動不已。期許僑胞能在中華會館的號召下，繼續團結、互助，發揚中山精神。

李應元說，台灣會館與代天宮，都是他十分感動的回憶。歷經70多年的歷史，在歷屆主席篳路藍縷的經營下，如今已建成美輪美奐的館場與宮廟，不僅紀錄了台灣人在他鄉奮鬥扎根的歷史；台灣會館與代天宮，歷年來發起各種愛心捐獻、回饋地方的善心義舉，更展現了台灣人「飲水思源」的精神。相信台灣會館與代天宮一定會繼續凝聚鄉情，成為台僑們在泰國共同的家與心靈寄託。

李應元特別感謝泰國台商總會，一直以來，總商會對代表處的支持與協助，可謂不餘遺力。歷屆總會長，只要涉及旅泰台灣鄉親，事無大小，均能全力以赴。特別在此疫情期間，總商會將協調、聯繫的功能，發揮致極致。從日常疫情資訊的傳遞、為鄉親奔走籌措醫療設備與防疫物資、緊急向醫院預訂採購疫苗、以及愛心捐助的善心義舉等等，鄉親們都是有目共睹，也都感念、感佩在心。還有許多僑社團、各地聯誼會及許許多多的僑領、鄉親們，他也在此一併致謝，同時也為那麼匆忙道別致上最大的歉意。

李應元說，他今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人的商議後，決定向總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療。事出突然，臨行在即，無法一一登門致謝、辭行，萬請各位鄉親見諒。對於鄉親們的熱情與支持，他時刻感念在心。如今，泰國疫情艱困異常，他雖無法留在此地與大家共同抗疫，但相信代表處同仁們仍會克盡職責，成為大家的後盾。他也相信鄉親們能像家人般相互守望、團結互助，祈願疫情早日平息，泰國回復往日榮景，鄉親們更加繁盛發達，「願台泰邦誼永存」。

李應元 泰國 疫情

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