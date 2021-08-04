【重磅快評】快800人染疫亡 監院人權會先查和平封院？

若非監察院人權委員會前兩天舉辦周年成果記者會，大家才知道原來這單位竟已成立一年，可見有多麼沒有存在感。可能為了雪恥，人權委員會昨天（3日）立刻宣布要針對2003年SARS期間和平封院展開調查，理由是對人權產生莫大侵害。荒謬的是，自疫情爆發以來，已有快800人因政府防疫不力，別說人權，連命都沒了，人權委員會無視防疫亂象，反倒調查起18年前的舊案，監察院被譏為是政府附隨組織已算客氣了，根本自甘為東廠。

監察院人權委員會成立一年多來，外界看不到什麼實績，只看到提出了一個連自家立委都挑戰有擴權之虞的「國家人權委員會職權行使法」草案，撤案後可能自知理不直氣不壯，也就沒下文，擔任人權會委員的監委紛紛抱怨沒有實權。但端看他們作的事不是現行監察法就可執行的職權，否則就是與促轉會部分功能重疊，只是多了疊床架屋的違章建築。

但這些人權委員真的無案可查嗎？光看疫情爆發以來有多少侵犯人權的事，堂而皇之以防疫之名在大家的眼皮底下時時上演。這些監委如果真的關心人權，怎麼不去查查高雄市長陳其邁把142名回高雄休假的六輕工人，不顧染疫風險、人民遷徙權，連夜用遊覽車送回雲林？只因他們與確診者同棟宿舍，怕萬一確診，人數會算在高雄市頭上。這些人權監委怎麼也不一併查查，同棟大樓有人染疫，陳其邁強制將同棟大樓近兩百名住戶全部強制住進防疫旅館的作為有沒有違反人權？

如果這些人權委員再盡責一點，更應該去查查衛福部跟高端，以黑箱作業、違反國際科學標準，火速通過EUA、上架預約平台，準備用沒有三期臨床實驗的疫苗大規模打在人民身上，就有無違反人權進行系統性的調查？結果非但沒有，監察院前幾天甚至還通過調查報告，建議考慮捐國產疫苗給友邦。政府花大錢買了保護力不明的疫苗捐助給友邦，這不是也侵害了友邦國民的健康權？諷刺的是，作出建議的其中一人正是人權會的委員王幼玲。

今年一月初，前副總統陳建仁就曾說台北市當時沒有好好規畫和平封院事最差的開始，他似乎故意跳過了，當時中央執政的是扁政府，封院也是經中央同意才能進行。更何況，監察院老早就調查過此案，也進行過懲處，如今舊案重提所為何來？提起此案的王幼玲自己倒說了，監察院過去已針對該事件對相關單位提出糾正，基於一案不二查，本次調查重點為人權侵害，並非追究責任。這不就擺明了，就是為了羞辱前朝，好轉移蔡政府防疫不力的焦點。

看看這些所謂的人權監委，只能說，今朝，只有更扯沒有最扯。