民進黨立委擬會面蘇貞昌討論振興券 綠委：說了也沒用

民進黨今舉行線上中常會，據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘今提出，將邀請行政院長蘇貞昌與所有執政黨立委見面溝通，討論振興券發放議題，時間預計落在9月立法院開議前。不過，有民進黨立委私下表示，以蘇貞昌的個性，「說了也沒有用，做成結論才叫我們一起埋單」。

針對65歲以上長者因不熟電腦及手機操作，難預約施打疫苗，嘉義縣長翁章梁今在中常會提出，希望中央流行疫情指揮中心說清楚，讓地方政府統一幫長者預約造冊，再由地方政府通知施打，高雄市長陳其邁也表達同樣看法。兼任黨主席的蔡英文總統也在會中裁示，交由行政院政委黃致達帶回轉告指揮中心研議。

對於近期國民黨主席選舉，民進黨秘書長林錫耀則在中常會表示，國民黨主席參選人可能會藉此抹黑、打擊民進黨，黨公職人員要適時做出因應；另外，民進黨全代會預期在9月舉辦，但具體時間仍視疫情滾動式調整。