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朱立倫走訪桃園拜會里長 基層盼國民黨硬起來

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
朱立倫至立委萬美玲服務處拜會基層，期盼基層在黨主席選舉把票投出來。記者楊湛華／攝影
朱立倫至立委萬美玲服務處拜會基層，期盼基層在黨主席選舉把票投出來。記者楊湛華／攝影

國民黨前主席朱立倫2日宣布回鍋參選黨主席，下午至立委萬美玲服務處拜會藍營里長們，除批評中央防疫政策，也呼籲基層團結把桃園贏回來；有基層反映，國民黨監督戰力不足，必須硬起來，盼朱能將培養戰將納入政見重點，把基層的票都催出來。

朱立倫表示，參選第一站回到桃園，見到熟識的里長們，就像在考試，「好險沒被考倒」，聽到大家叫自己「縣長」，也覺得備感親切。

朱立倫説，天公伯對台灣很好，給台灣一年時間應對疫情，結果爆發了才發現，政府什麼都沒準備，連PCR檢測儀器都是出事了才向美國購買，遲遲不敢普篩就是因為根本沒有機器可用；至於疫苗，連越南都能從國際市場購得，政府花了8000多億紓困，為何不到現貨市場用較高的價格購買，以一劑1000元計算，每人兩劑也只要460億，難道台灣沒錢嗎？

朱立倫表示，民進黨執政離譜，國民黨更應強力監督，團結各縣市打贏明年的地方選戰，尤其要把桃園贏回來，黨主席將是選戰的重要領導者，要能協調並結合眾人力量，期盼基層下月25日黨主席選舉能把票投出來。

曾任4屆新埔里里長、中華民國村里長聯誼總會創會會長郭雲輝説，民進黨執政不力，但國民黨始終沒辦法扭轉戰局，領導軟趴趴，全黨上下缺乏戰力，以不分區立委為例，明明沒有選票壓力，卻不敢衝、戰力明顯不足，基層都在罵藍營無能，呼籲朱立倫將培養戰將納入政見重點，桃園是藍軍最重要的基地，盼他能把基層的票都催出來。

萬美玲表示，今天邀集藍營女性里長聚會，得知朱縣長要來，里長們都很欣喜，當年他建設桃園縣不遺餘力，尤其是老舊校舍改善非常多，大家都很感謝；基層都期盼國民黨站起來，此時參選黨主席很不容易，壓力非常大，看到朱立倫出來擔當大任，站在黨員立場非常樂見。

中華民國村里長聯誼總會創會會長郭雲輝（中左紅衣）呼籲朱立倫將培養戰將納入政見重點。記者楊湛華／攝影
中華民國村里長聯誼總會創會會長郭雲輝（中左紅衣）呼籲朱立倫將培養戰將納入政見重點。記者楊湛華／攝影

朱立倫 桃園 國民黨

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