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波蘭有意捐贈我國疫苗? 外交部：任何國家有意願都樂見

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。本報資料照片
外交部發言人歐江安。本報資料照片

媒體報導，波蘭可能將出售百萬劑疫苗，在我國外交系統爭取下正評估捐贈我國疫苗。外交部發言人歐江安今天表示，任何有意捐贈或轉售疫苗給台灣的國際夥伴，外交部都樂見其成，也會持續要求我國第一線的駐外館處隨時呈報任何進展。

歐江安表示，為因應國際疫苗短缺及供貨延遲，並且提升國人疫苗施打覆蓋率，政府持續透過各種管道努力爭取更多疫苗，並且促成疫苗早日運抵台灣；7月31日立陶宛政府捐贈我方的2萬劑AZ疫苗順利提前2個月運達台灣，就是最好的例證。

歐江安表示，外交部另也持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能，或促請國際現有疫苗分配平台（COVAX）及我國已採購的管道加速供貨，以及其他經由雙方或多方商議可行且符合各自法律規定的作法。

歐江安表示，在政府、民間及國際友好夥伴的共同努力協助下，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克及捷克均提供疫苗協助台灣抗疫。不論是任何有意捐贈或轉售疫苗給台灣的國際夥伴，外交部都樂見其成，也會持續要求我國第一線的駐外館處隨時呈報任何進展；如果有確認的結果，外交部會適時向國人報告。

AZ疫苗 外交部

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