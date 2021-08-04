北市放寬停業指引 柯籲勿發紙本振興券

「台北市有38%老人用敬老卡領3倍券，中央最好不要再發紙本振興券了！」市長柯文哲4日表示，北市已放寬了賣場停業指引，如果確診足跡是4天前路過，清消後隔天就可恢復營業。另外，柯文哲也建議中央不要再推紙本振興券，應趁機推動數位化。

再放寬營運指引

柯文哲說，雖然還是有躲藏在暗處的隱藏感染源，不過數量有開始逐漸減少，但自3日起開放內用後的這兩個禮拜還是很重要的觀察期。另外他也宣布，由於台北市7家醫院3.7萬人PCR篩檢後，僅有43案新確診、83例則是舊案，他呼籲只要符合指揮中心解隔離標準，就不用再篩了，幾乎等同不會傳染。

不過柯文哲擔心，國外有5到20%民眾在確診康復後，仍持續有身體不適的現象，他最近也打算與台大、榮總、北醫與中興醫院商量，成立新冠肺炎長期追蹤門診，讓台灣確診案例康復後的狀況，有更多臨床數據可以觀察。柯文哲也打算新增掃描QR Code以外的實聯制方式，目前打算採用北農的悠遊卡模式。

北市也宣布解封賣場停業規定，如果確診足跡是在4天以前經過該店家，不用再停業3天，只需要經過清消後，隔天就可以馬上恢復營業。如果是3天，也只需要停業24小時，希望能降低店家的困擾。針對較狹小的公有市場很難開放內用，黃珊珊表示，會持續輔導業者裝設隔板。

振興推動數位轉型

針對中央欲發行5倍券，柯文哲表示，以香港為例，18歲以上港人每人發5000元港幣，但限定數位與電子支付，並未開放紙本。他更以台北市去年3倍券發放狀況舉例，65歲以上老人有38%是用敬老卡領3倍券，如果推廣到年輕人，數位普及率應會更高，因此他建議直接數位普發現金，藉此推動數位轉型。

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