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中南部淹大水 立委批蔡英文：只關心奧運不重視民生

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照

中南部連日豪雨，多處出現淹水災情。民眾黨立委邱臣遠今在臉書表示蔡英文總統關於東奧的臉書貼文已連發32篇，IG也連發了40篇，卻未見對中南部水災有任何關心和表示，「所有官方帳號關心水災0篇、 民生紓困相關0篇。只關心奧運不重視民生問題的蔡總統，難道是比較想當體育署蔡署長？」

邱臣遠指出，大數據研究學者提出，民進黨為了維持網路聲量以利選舉，跟年輕人、婦女有關的議題才會優先處理，所以東奧各種事件都以最速件處置。「看看東奧選手搭經濟艙事件，蘇貞昌院長在24小時內三度道歉滅火，包括總統蔡英文、副總統賴清德，一票官員都排排站道歉」。

邱臣遠批評，這種真心誠意的道歉，民眾卻沒有在太魯閣重大事故後看到，更沒有看到政府為因新冠肺炎或施打疫苗死亡的過千戶家庭致意。「2018年蔡英文總統曾南下嘉義勘災，搭雲豹裝甲車進入淹水的布袋鎮永安里，被沿途民眾嗆『總統下來走』、『走一次就知道』，蔡總統只好下車『撩水』，很快三年過去，蔡英文總統再證明『撩水』只是演戲，沒到選舉有什麼好關心？」

邱臣遠也質疑，蔡政府8年8800億元的「前瞻建設」，行政院八年編列了2508億元打造「水環境」，說要達到台灣「不缺水、不淹水、喝好水」的目標，但今年上半年的大缺水，以及現在南部的大淹水，「花大錢到底哪裡去了？」

蔡英文 淹水

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