中南部淹大水 立委批蔡英文：只關心奧運不重視民生

中南部連日豪雨，多處出現淹水災情。民眾黨立委邱臣遠今在臉書表示，蔡英文總統關於東奧的臉書貼文已連發32篇，IG也連發了40篇，卻未見對中南部水災有任何關心和表示，「所有官方帳號關心水災0篇、 民生紓困相關0篇。只關心奧運不重視民生問題的蔡總統，難道是比較想當體育署蔡署長？」

邱臣遠指出，大數據研究學者提出，民進黨為了維持網路聲量以利選舉，跟年輕人、婦女有關的議題才會優先處理，所以東奧各種事件都以最速件處置。「看看東奧選手搭經濟艙事件，蘇貞昌院長在24小時內三度道歉滅火，包括總統蔡英文、副總統賴清德，一票官員都排排站道歉」。

邱臣遠批評，這種真心誠意的道歉，民眾卻沒有在太魯閣重大事故後看到，更沒有看到政府為因新冠肺炎或施打疫苗死亡的過千戶家庭致意。「2018年蔡英文總統曾南下嘉義勘災，搭雲豹裝甲車進入淹水的布袋鎮永安里，被沿途民眾嗆『總統下來走』、『走一次就知道』，蔡總統只好下車『撩水』，很快三年過去，蔡英文總統再證明『撩水』只是演戲，沒到選舉有什麼好關心？」

邱臣遠也質疑，蔡政府8年8800億元的「前瞻建設」，行政院八年編列了2508億元打造「水環境」，說要達到台灣「不缺水、不淹水、喝好水」的目標，但今年上半年的大缺水，以及現在南部的大淹水，「花大錢到底哪裡去了？」