快訊

直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍板定案 高雄市議會要求市府爭取中央普發1萬元現金

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會下午召開二三讀審議會，國民黨籍議員甲級動員，向中央爭取1萬元普發現金的提案順利通過。記者徐白櫻／攝影
高市議會下午召開二三讀審議會，國民黨籍議員甲級動員，向中央爭取1萬元普發現金的提案順利通過。記者徐白櫻／攝影

高市議會國民黨議員童燕珍提臨時動議，建請市府向中央爭取普發1萬元，國民黨團今天下午甲級動員，52名議員出席，藍綠與無黨籍議員多數支持提案，普發金額卻從1萬元增加至1.5萬、2萬元，藍綠議員吵鬧不休。議長曾麗燕敲槌照案通過，建請市府爭取普發1萬元現金。

市議員童燕珍說，國內新冠肺炎疫情升溫，各行業產生重大影響，要求市府以正式公文或官方管道向中央政府提建議，建請中央政府考量民眾需求普發現金1萬元；若還要討論排富會導致時間拖長，無法解決燃眉之急。

高市議會今天下午進行二三讀提案審查。民進黨團幹事長黃文益提議將金額增加至1.5 萬，獲得同黨議員李喬如附議，認為補助半薪比較有誠意。另方面，無黨籍朱信強說，發現金也要中央有經費，乾脆加碼至2萬元，國民黨趙文德認同發2萬元，且不需要排富，這樣對產業、經濟不無小補。

國民黨宋立彬、陳美雅說，此波紓困方案中，很多人陳情沒請到補助，發現金可讓有需要者獲得立即幫助，願意做好事的人可以捐出給需要的人。

民進黨林智鴻指出，普發現金不應該漫天喊價，要有調查與科學根據，才不會造成排擠效益。無黨籍黃捷說，振興和紓困是不同概念，處理方式不一樣，全國應該一致性處理。

出席議員意見不一，現金金額見解也不同，熱烈討論25分鐘後，議長曾麗燕敲下議事槌決定照案通過。曾麗燕表示，此案只是建議案，中央給不給還是很大問題，不要為了1萬、2萬吵不停，建請市府辦理。

國民黨 曾麗燕 民進黨

延伸閱讀

陳其邁請假未出席 議會下午專案報告3分鐘就散會

高雄餐廳內用成本比別人高 業者：維持外賣省事

高雄長者打第2劑疫苗 沿用發通知書、專車接送

高市議會復會第一天 質詢議員齊鞠躬「感謝高雄市民」

相關新聞

江啟臣回嗆朱立倫：領導力是黨最艱困時願意勇敢承擔

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，挑戰現任主席江啟臣，朱更批江啟臣缺乏領導力，他回黨就是要重拾領導力。江啟臣今則在中常會...

波蘭有意捐贈我國疫苗?外交部：任何國家有意願都樂見

媒體報導，波蘭可能將出售百萬劑疫苗，在我國外交系統爭取下正評估捐贈我國疫苗。外交部發言人歐江安今天表示，任何有意捐贈或轉...

跟朱立倫去「聽海」？顏寬恒歸還黨職是否會引發黨內倒戈潮

國民黨主席選舉9月25日投票，前現任主席朱立倫、江啟臣對決之勢已成形。正在黨內憂心選舉造成分裂的時候，國民黨副秘書長顏寬恒今天（4日）突然宣布「歸還黨職」，要把全部心力放回故鄉，「自己的戰爭自己打」。顏寬恒和朱立倫曾合拍「聽海」MV，這次辭去黨職是否「跳船」相挺朱立倫，雖然顏寬恒和江啟臣都否認，但已在黨內投下震撼彈。

高端疫苗2期受試者爆料「打完兩劑院方才告知患糖尿病」 質疑隱瞞副作用

爭議不斷的國產高端疫苗即將開打，昨天（3日）指揮中心證實，有受試者出現顏面神經失調、眼壓高等罕見副作用，但恐怕不只如此。有高端2期臨床實驗的受試者向本報爆料，他在接受第一劑實驗疫苗後，即產生諸多免疫力低下的併發症如生殖器發炎腫大、失去味覺、舌苔變厚等症狀，雖回報收案的萬芳醫院，但萬芳醫院仍幫他施打第二劑疫苗。一個多月後，院方才告知他糖尿病確診，他質疑院方刻意隱瞞相關資訊。防疫學會理事長王任賢也表示，整起事件顯示高端的2期臨床有嚴重瑕疵。

中南部淹大水 立委批蔡英文：只關心奧運不重視民生

中南部連日豪雨，多處出現淹水災情。民眾黨立委邱臣遠今在臉書表示，蔡英文總統關於東奧的臉書貼文已連發32篇，IG也連發了4...

追思李登輝 泉裕泰祈請守護日本台灣和平繁榮

前總統李登輝去年7月30日辭世。日本駐台代表泉裕泰今天前往墓前致意，並說珍惜李登輝所建立的日台連結之際，今後也將為日台全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。