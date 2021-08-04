拍板定案 高雄市議會要求市府爭取中央普發1萬元現金

高市議會國民黨議員童燕珍提臨時動議，建請市府向中央爭取普發1萬元，國民黨團今天下午甲級動員，52名議員出席，藍綠與無黨籍議員多數支持提案，普發金額卻從1萬元增加至1.5萬、2萬元，藍綠議員吵鬧不休。議長曾麗燕敲槌照案通過，建請市府爭取普發1萬元現金。

市議員童燕珍說，國內新冠肺炎疫情升溫，各行業產生重大影響，要求市府以正式公文或官方管道向中央政府提建議，建請中央政府考量民眾需求普發現金1萬元；若還要討論排富會導致時間拖長，無法解決燃眉之急。

高市議會今天下午進行二三讀提案審查。民進黨團幹事長黃文益提議將金額增加至1.5 萬，獲得同黨議員李喬如附議，認為補助半薪比較有誠意。另方面，無黨籍朱信強說，發現金也要中央有經費，乾脆加碼至2萬元，國民黨趙文德認同發2萬元，且不需要排富，這樣對產業、經濟不無小補。

國民黨宋立彬、陳美雅說，此波紓困方案中，很多人陳情沒請到補助，發現金可讓有需要者獲得立即幫助，願意做好事的人可以捐出給需要的人。

民進黨林智鴻指出，普發現金不應該漫天喊價，要有調查與科學根據，才不會造成排擠效益。無黨籍黃捷說，振興和紓困是不同概念，處理方式不一樣，全國應該一致性處理。

出席議員意見不一，現金金額見解也不同，熱烈討論25分鐘後，議長曾麗燕敲下議事槌決定照案通過。曾麗燕表示，此案只是建議案，中央給不給還是很大問題，不要為了1萬、2萬吵不停，建請市府辦理。