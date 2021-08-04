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三倍券報告數字誤差44億 藍委：莫非有黑數兌換？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自洪孟楷臉書
圖／取自洪孟楷臉書

行政院擬推出振興方案「五倍券」，國民黨立委洪孟楷表示，攤開去年三倍券後的報告發現，最基本的發放多少張券、以及銀行兌換出多少金額，兩者數字一筆竟然高達44億元的誤差。

洪孟楷質疑，原來紙本三倍券是以3000元去計算、但電子三倍券卻用5700多元計算。跟報告上寫「兌付金額」又不相同。最基本的結案報告都可以數字兜不攏，國人怎麼能放心？到底有什麼理由非發券不可？

洪孟楷指出，依據經濟部報告，去年領取三倍券總人數，共2332萬多人，以全部消費完畢後兌換金額3000元來計算，總數699.98億元，約為700億元。但看報告兌換金額總數，竟然高達744.97億元。中間落差44億多元，難道有黑數的三倍券兌換？他批評，向立法院做的正式報告竟然數字都交代不清，實在讓人無法信任。

洪孟楷表示，再者，還要再一個月時間發包、印券、配送、領取，無疑不是增加作業成本及群聚風險。去年要求郵局幫忙兌換，但當要打疫苗時，卻排除窗口等第一線人員優先施打，這種「需要時當寶、不需要當草」的態度，難道就是民進黨政府面對所有基層同仁的嘴臉？

洪孟楷說，既然要拿國人納稅錢來振興，要求立院各黨團表態，民進黨團是否認同這種勞民傷財的「印券振興法」？敢不敢為至少還要再拖延一個月的「印券」背書嗎？把簡單的事情複雜做，就是無能政府的象徵。

洪孟楷 民進黨 行政院

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