人權會要查SARS和平封院 藍黨團轟監院自我作賤

人權會要調查訪談SARS和平封院風暴。國民黨立院黨團今天怒批監察院失能、失格、自我作賤，高端疫苗取得EUA過程不去查，監察院國家人權委員會居然要去18年前SARS舊案轉移焦點，監察院只剩當政黨打手這一點本事了嗎？

國民黨團指出，因為政府防疫嚴重疏失，高達791位國人失去寶貴的生命；國人染疫死亡率5.02%居高不下、政府自購疫苗到貨率低到只有5%、民間要買疫苗還處處被刁難，政府疫苗、防疫政策徹底失敗，人民打不到疫苗、哀鴻遍野，監察院有在查嗎？敢查嗎？

國民黨團質疑，高端疫苗取得EUA過程充滿黑箱，違反程序、違反科學、違反法令的作為已到張狂的地步，外交部、食藥署、疫情指揮中心淪為「高端」的行銷部、公關部，拿全民當高端的白老鼠，監察院敢查嗎？

國民黨團也說，監察院2個月前說要查3+11決策過程？二個月過去了，敢公開約詢衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦、民進黨立委范雲這些害死人不償命的無良政客嗎？