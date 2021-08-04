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蔡英文中常會提醒：嚴防豪雨成災、持續遵守防疫指引

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中有兩大重點提醒，分別是要提高警戒嚴防近來豪雨造成更多災情與防疫仍要持續遵守相關指引。

蔡英文表示，上周末起，因為受到西南氣流和低壓帶影響，很多地區都出現豪雨，部分縣市停班停課，也都陸續傳出災情，直到這兩天復原工作都還在持續，要感謝民進黨幾位縣市首長在防災、應變上的努力。蔡說，國內前一陣子還在缺水，現在又要因應豪雨，極端氣候是人類的重大挑戰，汛期和颱風季節都還沒有過，要請大家一定要提高警戒、即時因應。

蔡英文指出，除了努力防災，在防疫方面，雖然國內疫情趨緩，警戒也已經調降，但國際疫情仍在升高當中，還是要請大家提醒民眾，務必遵守防疫指引，才能夠讓疫情得到持續、有效的控制。

蔡英文也藉著中常會宣傳政績表示，從這個月開始，政府「零到六歲，國家跟你一起養」的育兒補助加碼已經上路，育兒津貼和托育補助，提高了1000元，二到六歲的小朋友就學繳費上限，也再減少1000元，且明年還會再加碼。

談及東京奧運中華隊表現，蔡英文表示，就是這次東京奧運目前為止，已經累計獲得十一面獎牌，包括二面金牌、四面銀牌、五面銅牌，這是歷次奧運以來，第一次獎牌數突破二位數，也期待最終有更好的成績。

蔡英文說，台灣選手表現出色，相信大家都很開心，這不僅是選手優秀，也代表過去幾年政府投入資源，改善訓練環境、提供後勤支援，都是有效的；距離下屆奧運還有三年，中間也還有很多大小賽事，政府一樣會全力來支持選手，也請大家跟政府一起來為台灣加油。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀在今天會中也宣布新任黨務主管人事，政策會首席副執行長由蘇孔志接任，媒體創意中心主任由翁世豪接任。民進黨發言人謝佩芬表示，蘇孔志嫻熟政策擘劃與執行經驗，對於民進黨政策的推行、溝通的工作可以立即接軌；而翁世豪對於媒體創意、文宣規畫等工作經驗豐富，未來將借重他的專長，協助民進黨推動政黨形象與社會溝通之工作。

東京奧運 民進黨 蔡英文

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