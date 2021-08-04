國民黨主席選舉 綠營：藍營會將內部問題外部化

民進黨今天辦線上中常會，黨內高層對國民黨主席選舉，都認為會將「內部問題外部化」，需要及早因應準備，會中也提到振興券已在做最後規畫，行政院會適時與黨團成員說明。

據轉述，蔡英文總統今天在中常會上指出，豪雨災情，感謝相關部門的努力和縣市首長復原工作，但汛期跟颱風期還沒過，相關防災還是要非常積極，另外國際上疫情升溫，需積極遵守相關防疫指引，持續有效控制疫情。0到6歲國家養政策，8月1日有新的津貼，明年還會再加碼。

蔡英文指出，東京奧運拿到了11面獎牌，是歷年第一次突破兩位數的紀錄，代表過去這段時間投入資源得到效果，三年後全力支持選手為台灣加油，也代表過去這段時間投入資源得到效果，三年後巴黎奧運繼續全力支持選手，為台灣加油。

立法院黨團總召柯建銘指出，國民黨黨主席選舉可能把內部議題轉移到外部化，黨團必須見招拆招， 尤其高端EUA通過後，國民黨動作不斷，這都是政治作為；行政部門規畫振興券部分，應適時跟黨團說明溝通，必要時找黨團綠委到行政院聽相關說明。

黨秘書長林錫耀說，疫苗覆蓋率逾34%，希望外購疫苗盡快到來，但目前供貨情況吃緊，也可看到反對黨不斷抹黑高端，但是疫苗施打順利 ；奧運部分成績非常好，政府投入資源得到不錯成果，包括黃金計畫、國訓中心設備更新等。

林錫耀說，另外國民黨主席選舉，可能內戰難免，要注意內部競爭外部化，或是把民進黨政府施政當作稻草人來打，預作準備因應。

行政院政務委員黃致達指出，振興券已做最後規畫，會找適當時間向黨團成員做報告，包括振興券加乘效果，也會有數位工具部分，涉及到預算籌編，一定要送立法院審議。

65歲以上長者施打第二劑需要上中央預約系統施打，嘉義縣長翁章梁也在中常會上指出，65歲長者施打第二劑，要不要預約問題，一般老人家多有焦慮，建議比照第一次造冊施打，直接通知。

蔡英文總統指示行政院政務委員黃致達研議，黃致達說，原則上由地方政府造冊，不用預約，分批式通知施打，會將地方政府心聲帶回去研議。