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江啟臣回嗆朱立倫：領導力是黨最艱困時願意勇敢承擔

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，挑戰現任主席江啟臣，朱更批江啟臣缺乏領導力，他回黨就是要重拾領導力。江啟臣今則在中常會回嗆，「領導力是在黨最艱困的時候願意勇敢承擔，是展現在困難的時候以身作則」，暗酸朱立倫去年主席補選時並未出來承擔。

江啟臣強調，黨務選舉應該是國民黨凝聚的動力，監督才是國民黨的戰場，不應該讓黨內的民主程序，成為民進黨轉移焦點，「分化我們的見縫插針」。黨務是團隊工作，這一年多來他見證了中央黨務同仁、立法院黨團、地方執政縣市、地方議會黨團，還有所有黨公職人員的努力與付出。

江啟臣說，這些努力不應該因為黨務選舉就被低估忽視，甚至扭曲抹黑，只要國民黨矛頭對內，就是敵人的勝利，更是國家的停滯，「競選的職務是一時的，努力贏回國人信任，才是我們共同的目標」。

「臨難毋苟免」，江啟臣說，這是他當初競選黨主席、承擔黨務以來的信念，國民黨的改變更不是現在才要開始，過去一年多的努力，國民黨已經看到成果（民調支持度勝過民進黨）。

江啟臣表示，國民黨在鄉間、在廟口聽取基層黨員對於黨務改革的心聲，在滂沱大雨中為候選人加油打氣，在烈日盛夏揮汗反對監察院酬庸，在台北街頭吶喊反萊豬，在冷冽的寒風中締造150萬份連署書，在疫情最嚴峻的前線送上溫暖，這些都是在過去一段時間以來大家共同的努力。

江啟臣強調，領導力，是展現在每一次的政治實踐，是在黨最艱困的時候願意勇敢承擔，是展現在困難的時候以身作則，把頭低下，辛苦鍛鍊，然後勇敢走向戰場，奮力拚搏，跌倒了站起來，再跌倒再站起來，直到勝利為止。

江啟臣強調，國民黨永遠是黨員的母親與資產，當國民黨氣虛時，他必須選擇一起努力奮進、力挽狂瀾，才能夠期盼未來有機會可以共享榮耀。國民黨越是茁壯，綠營越是焦急心切、猛烈攻擊，大家更要彼此相挺，拒絕分化，堅持走在對的道路上，勇敢進前。

國民黨 江啟臣

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