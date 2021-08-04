朱立倫承諾民調1年內贏民進黨 江啟臣嗆：已經是進行式

國民黨前主席朱立倫日前表態參選黨主席，私下批評國民黨民調低，僅19%還不敢公布，更公開承諾若任黨主席，要在1年內讓國民黨支持度跟認同度超越民進黨。不過，國民黨主席江啟臣今引用TVBS最新民調，強調國民黨的民調支持度已超越民進黨，「這絕對不是未來一年的目標，而是現在進行」。

江啟臣下午在中常會表示，過去一段時間，綠營媒體不斷透過特定的民調數字打擊國民黨，對外釋放「國民黨支持度崩盤」、「國民黨防疫期間表現不好」的錯誤訊息；緊接著就是綠營側翼以及有心人士，不斷操作這樣的話題，上游製造新聞、下游擴散打擊，甚至製造國民黨內部矛盾，抹黑過去一段時間大家的奮鬥與努力，令人憂心。

江啟臣說，但根據今天中華民意研究協會委託TVBS民調中心所進行的最新民調結果顯示，民進黨的政黨支持度為21.8%，國民黨的政黨支持度，從6月的19.0%增加4.4%，正式超越民進黨來到23.4%，「國民黨支持度超越民進黨，絕對不是未來一年的目標，而是現在進行式」。

江啟臣表示，對照去年5月TVBS的民調數據顯示，當時民進黨的政黨支持度是29.7%，國民黨僅12.2%，民進黨的支持度幾乎是國民黨的2.5倍。但國民黨一路拼搏，不曾放棄，靠的不是單一個人的堅持，更是所有常委以及黨公職人員共同的努力。國民黨正走在正確的道路上，逐步贏回多數民眾的肯定。

江啟臣強調，疫情期間，國民黨中央與地方共同對抗疫情、理性建言，從入境普篩、精準普篩、積極購買符合國際認證的疫苗、普發現金、BNT疫苗優先提供年輕族群施打、凍漲電價、揭露高端疫苗效力的風險，每一步都走得踏實，也證明民進黨的防疫、紓困政策，一直都是跟著國民黨走。