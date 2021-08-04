劉和然解釋侯友宜民調：人民已不看花招、行銷了

疫情趨緩，新北市長侯友宜民調不降反升，也出現所謂的「侯友宜現象」。新北市副市長劉和然接受媒體人黃光芹專訪時指出，5月疫情嚴重時，侯友宜說不要理外界閒言閒語，也別回嘴，一步一腳印做事就好，自己本來以為民調會掉很低，未料最後還緩緩上升，讓他發現民眾獨立思考能力已經變得很強，不再只看花拳繡腿、行銷，而是會看政治人物有沒有好好做事，大家都感受得到。

劉和然說，當初疫情嚴重時，新北市確診數曾高達384人，侯友宜對他說「和然，放心叫大家廣篩，我們寧可確診數高，也要阻斷社區隱藏傳播鍊。」要將輕症及無症狀患者都找出來，這樣的做法讓自己相當佩服。

劉和然表示，侯友宜現象是他個人長期累積的鐵漢品牌，他曾經跟罪犯搏鬥，像陳進興事件就是如此，當時他進入屋內與陳進興談判有可能就出不來了，為了救人可以出生入死，犧牲自己。

劉和然指出，侯友宜一開始被罵很慘，但她都不喊停，只要自己別再回應，不用理會批評，慢慢做事，一步一腳印，後來看到這麼多責難，本以為民調會很慘，沒想到最新數字不降反升，這對他們來說是種鼓勵，台灣人民已經不看花招、花拳繡腿與行銷了，大家獨立判斷能力很強，心中都有一把尺，只要努力做事，民眾都看得到。