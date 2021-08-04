東奧轉播掀安博盒子之亂 綠委轟朱立倫「歹鬼帶頭」

藝人「黑人」陳建州被抓包使用「安博盒子」觀看非正版奧運轉播賽事後，國民黨前主席朱立倫也被質疑使用安博盒子，雖朱立倫辦公室日前澄清，朱是付費使用凱擘第四台及中華電信MOD觀看東奧，該安博盒子為「台灣純淨版」，可合法販售與使用且未附帶侵權軟體，不過民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、羅致政與台灣基進立委陳柏惟今舉行記者會批評朱「歹鬼帶頭(當壞榜樣)」，並要求相關單位嚴抓非法機上盒，維護正版智慧財產權。

羅致政指出，藝人跟政治人物觀看盜版訊號的奥運轉播，這樣的行為凸顯盜版問題嚴重，政府應釐清權責歸屬，針對軟硬體加強管制，並檢視法規面有無完備，是否有法律漏洞及執行面的問題。

莊瑞雄則表示，體育轉播單位及影劇節目花大錢製作，卻被非法機上盒盜用訊號，造成相關產業日漸萎縮，甚至連美國職棒大聯盟賽事都一度在台灣找無轉播單位，FOX體育台也退出台灣，「虧錢的生意沒人要做」，而朱立倫身為要選總統的人，更不該「歹鬼帶頭(當壞榜樣)」，應帶頭支持正版。

蔡易餘說，安博盒子不是純淨版就沒事，仍可藉由非法APP觀看賽事轉播及節目，因此大家看到朱立倫、黑人用安博才會很生氣，目前NCC卻僅針對機上盒廠商做形式上的認證，智財局、刑事局都應該跳出來加強管制，「保障合法，把盜版趕出去」。

陳柏惟則酸朱立倫，使用安博盒子還說是台灣純淨版，「中國國民黨就是台灣中國黨的台灣純淨版」，明明就是要看盜版，不然為何不使用PS4跟電腦，「別演了，難看」。

體育主播陳宏宜也說，非法機上盒會導致「劣幣驅逐良幣」，如同台積電多年研發的技術，卻被偷走無償使用，「護國神山不會倒嗎？」FOX體育台退出台灣的原因，環境不景氣只是表面，重點其實是安博盒子這類的盜版訊號氾濫，「如果希望收視環境好，使用者付費是很基本的觀念」。

經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，前年已立法打擊非法機上盒，違者可處2年以下有期徒刑或併科50萬元以下罰金，法制面已完備，必須加強執行面，未來也會與NCC合作加強取締。