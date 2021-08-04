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盜版OTT傷正版產業 綠委籲加強查緝

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
民進黨立委羅致政（左三起）、莊瑞雄、蔡易餘及台灣基進立委陳柏惟邀請智財局、警政署及NCC官員一起舉行記者會探究如何打擊盜版、支持正版的網路節目。 聯合報記者潘俊宏／攝影
民進黨立委羅致政（左三起）、莊瑞雄、蔡易餘及台灣基進立委陳柏惟邀請智財局、警政署及NCC官員一起舉行記者會探究如何打擊盜版、支持正版的網路節目。 聯合報記者潘俊宏／攝影

盜版機上盒與 OTT 軟體恐導致運動、影視產業萎縮，綠委呼籲刑事單位、智慧局、經濟部加強查緝。民進黨立委羅致政莊瑞雄蔡易餘與台灣基進黨立委陳柏惟召開記者會，強調政府應加強查緝非法機上盒與相關軟體的智慧財產權剽竊行為，避免仰賴轉播版權費營運的運動產業因此萎縮。

盜版機上盒釀產業萎縮

莊瑞雄強調，若放任盜版機上盒或軟體橫行，將重創體育與藝文產業，讓好節目持續虧損，最後沒有人肯做，過去 Fox 體育台不堪虧損退出台灣、美國職棒 MLB 一度沒人願意轉播，都是真實發生過的例子，持續放任恐將導致相關產業萎縮，造成消費者、業者、政府將面臨三輸局面。

體育主播陳宏宜舉例，若台積電花費多年研發技術，卻遭不肖廠商無償複製使用，「護國神山能不倒嗎？」安博盒子的盜版行為，劣幣驅逐良幣，擠壓規矩購買版權、播放的人，造成仰賴權利金與轉播版權費營運的體育產業面臨萎縮。

業者、消費者全面檢討

羅致政進一步解釋，目前使用違法機上盒或軟體的消費者，並不會面臨罰則，且現在有很多號稱合法的「純淨機上盒」，在販賣時會教導消費者安裝違法軟體，強調應全面檢討相關責任與法律規範，也質疑智慧財產局、經濟部、刑事警察局是否有人力不夠，或還是案件太多，導致執行面出問題的狀況。

對此，智慧財產局回應表示，智慧局已在 108 年修正著作權法，不論製造、販賣違法機上盒，或是將相關盜版應用程式上架，都屬違法行為，也與社團法人台灣線上影視產業協會（OTT協會）合作精進，目前有眾多提案正在審理中。

此外，刑事警察局也表示，與經濟部、智慧局等相關單位合作良好。但莊瑞雄強調，各單位都應加強打擊力道，並摸透各種新型犯罪的型態，確保民眾與合法業者的權益，國會也會持續監督，「在野黨罵很正常，但連執政黨都出來罵，代表事情真的嚴重了。」他說。

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莊瑞雄 蔡易餘 羅致政 陳柏惟 OTT

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