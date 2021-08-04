盜版OTT傷正版產業 綠委籲加強查緝

盜版機上盒與 OTT 軟體恐導致運動、影視產業萎縮，綠委呼籲刑事單位、智慧局、經濟部加強查緝。民進黨立委羅致政、莊瑞雄、蔡易餘與台灣基進黨立委陳柏惟召開記者會，強調政府應加強查緝非法機上盒與相關軟體的智慧財產權剽竊行為，避免仰賴轉播版權費營運的運動產業因此萎縮。

盜版機上盒釀產業萎縮

莊瑞雄強調，若放任盜版機上盒或軟體橫行，將重創體育與藝文產業，讓好節目持續虧損，最後沒有人肯做，過去 Fox 體育台不堪虧損退出台灣、美國職棒 MLB 一度沒人願意轉播，都是真實發生過的例子，持續放任恐將導致相關產業萎縮，造成消費者、業者、政府將面臨三輸局面。

體育主播陳宏宜舉例，若台積電花費多年研發技術，卻遭不肖廠商無償複製使用，「護國神山能不倒嗎？」安博盒子的盜版行為，劣幣驅逐良幣，擠壓規矩購買版權、播放的人，造成仰賴權利金與轉播版權費營運的體育產業面臨萎縮。

業者、消費者全面檢討

羅致政進一步解釋，目前使用違法機上盒或軟體的消費者，並不會面臨罰則，且現在有很多號稱合法的「純淨機上盒」，在販賣時會教導消費者安裝違法軟體，強調應全面檢討相關責任與法律規範，也質疑智慧財產局、經濟部、刑事警察局是否有人力不夠，或還是案件太多，導致執行面出問題的狀況。

對此，智慧財產局回應表示，智慧局已在 108 年修正著作權法，不論製造、販賣違法機上盒，或是將相關盜版應用程式上架，都屬違法行為，也與社團法人台灣線上影視產業協會（OTT協會）合作精進，目前有眾多提案正在審理中。

此外，刑事警察局也表示，與經濟部、智慧局等相關單位合作良好。但莊瑞雄強調，各單位都應加強打擊力道，並摸透各種新型犯罪的型態，確保民眾與合法業者的權益，國會也會持續監督，「在野黨罵很正常，但連執政黨都出來罵，代表事情真的嚴重了。」他說。

【更多精采內容，詳見 】