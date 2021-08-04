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人權會要訪談SARS和平封院 藍委轟正事不做

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
18年前SARS疫情導致台北市和平醫院封院，至今仍是慘痛教訓。圖／聯合報系資料照片
18年前SARS疫情導致台北市和平醫院封院，至今仍是慘痛教訓。圖／聯合報系資料照片

SARS風暴和平醫院封院，雖已遭監察院糾正，國家人權委員會將徵求接受訪談，以提出相關救濟建議。國民黨立委李貴敏今批評，人權會正事不做，不幫人民去追民進黨疫苗政策崩盤、也不去追防疫漏洞的行政疏失，去查18年前馬市府SARS舊案，有把人民健康與生存的基本人權放在眼裡嗎？

李貴敏質疑，人權會竟不在乎衛福部的疫苗黑箱、也不關心國產疫苗緊急授權有無爭議，在這個防疫破口、疫苗缺乏的關頭，去查18年前馬市府SARS舊案，這種揮刀自宮、放棄監督政府職責、自甘成為執政黨政治打手的態度對嗎？

李貴敏指出，民進黨政府防疫不力、黑箱與爭議不斷，迫切影響人民健康權，才是該立即解決的人權問題。人權會如持續放任行政單位黑箱作業，該做的不做，卻翻18年前陳年老案，把帳算到馬市府時期，也難怪民間質疑這擺明是對維護人權毫無助益的政治算計，不過是企圖轉移焦點，權充側翼幫執政黨政府攻擊政敵。

李貴敏表示，全台鬧疫苗荒，源頭就是政府疫苗政策失當，導致疫苗採購崩盤，民意反彈聲浪滔天。尤其EUA審查過程黑箱，民眾對國產疫苗保護力提出諸多質疑，人權會查了嗎？制止了嗎？

她質疑，老百姓談論疫苗與防疫事務，動不動就被政府以社會秩序維護法「散佈謠言」為由移送，這種對言論自由的嚴重威脅，人權會過問了嗎？如果只是裝聾作啞，坐視行政單位為所欲為，對得起全國辛苦的納稅人？

李貴敏說，當初人權會的成立本來各方就不看好，也質疑是拿人民血汗錢增設不必要的機關，疊床架屋作為酬庸的工具。如今竟自我矮化，權充打手，根本失去成立意義。日前監察委員妄言支持政府拿爭議連連的國產疫苗做疫苗外交，也引發外界質疑監院有失分際。

她也說，監察院已喪失去監督的功能而淪為行政院附隨組織。如今，人權會竟用追究十幾年前舊案刷存在感，祗能説是荒腔走板，真不知今夕是何夕了。

疫苗 人權 李貴敏

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