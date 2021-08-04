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2024總統民調 侯友宜完勝賴清德、鄭文燦、柯文哲

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

中華民意研究協會今天發布「2024總統大選暨兩岸關係」民調。結果顯示，三黨對決的組合中，新北市長侯友宜支持度領先副總統賴清德及台北市長柯文哲逾10個百分點；若是桃園市長鄭文燦代表民進黨出征，侯友宜領先幅度更多。

中華民意研究協會理事長黃旻華指出，此次民調在2024年可能的潛在總統候選人中，分別挑選民進黨賴清德、鄭文燦；國民黨侯友宜、朱立倫以及民眾黨柯文哲。

民調結果顯示，在「賴、侯、柯」和「鄭、侯、柯」2個對戰組合中，侯友宜分別獲得34.9%以及37.5%的支持度居冠。若是鄭文燦代表民進黨參選，柯文哲則領先2.7個百分點。

在「賴、朱、柯」的對戰組合中，賴清德與柯文哲勢均力敵，賴僅領先不到1個百分點，朱立倫則居第三；如果是「鄭、朱、柯」的組合，則是柯文哲佔據優勢，以30%持度領先，朱立倫則領先鄭文燦1個百分點。

兩岸關係方面，民調中有35.7%民眾支持以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，也有35.0%表示反對。經交叉分析發現，對九二共識的態度存在世代與黨派的高度歧異，國民黨的支持者有71.8%支持，民進黨支持者則有59.5%反對。

而無政黨傾向者，支持與反對的比例為25.0%與33.1%。交叉分析中也呈現，年齡層越低，對於九二共識的態度傾向質疑。

此外，針對「國產疫苗對抗變種病毒的效果」方面，52.6％的民意認為沒有信心，有33.％民眾具信心 ;。對於政府宣布開放公費施打國產疫苗後，有50.6％的民意表示不考慮施打，僅有15.6％民眾表達一定會施打國產疫苗。

根據TVBS民調中心「政黨支持度」趨勢的追蹤調查，民進黨支持度由6月的20％上升到7月的21.8％；國民黨的支持度則由6月的19％上升到7月份的23.4％，兩黨支持率無顯著差異。民眾黨的支持度則與6月時持平，大致上維持在11個百分點。

本次調查是中華民意研究協會在7月27日至8月1日晚間18時至22時進行的調查，成功訪問有效樣本1088位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用市話及行動電話雙底冊調查，採RDD電話號碼市內電話後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料依內政部公布去年底台灣地區人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度結構加權處理。

圖／中華民意研究協會提供
圖／中華民意研究協會提供

民進黨 柯文哲 民調 侯友宜 賴清德 鄭文燦

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