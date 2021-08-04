顏寬恒辭副秘書長為刪Q？ 陳柏惟：莫名其妙、假公濟私

國民黨副秘書長顏寬恆今早宣布，將卸下黨職把全部心力放回故鄉台中，但外界質疑，可能也與10月23日立委陳柏惟罷免案有關。對此陳柏惟今上午受訪時表示，「他自己要跳船的，關鄉親什麼事情？」要幹嘛是他家的事情，但不要把鄉親扯下水，拿鄉親當作理由辭副秘書長，「莫名其妙、假公濟私」。

對於顏寬恆在臉書引述「諾曼第大空降」裡的Richard Winters溫特斯少校經典台詞，陳柏惟大酸，「他真的知道Winters是誰嗎？」並強調Winters堅持自由民主、打倒獨裁體制，但國民黨就不是這樣的角色，且Winters是庶民之子、畢業後從軍報國，顏則是立委之子、畢業後選立委，「我不知道他說Winters到底是講我還是講他？」

被問到外界認為自己地方服務比較少，陳柏惟則說，「這很主觀」，他也呼籲顏寬恆「不要說謊」，上次見面問顏自己有沒有在地方服務，顏才說有，但之後又在網路說沒有，玩兩面手法，「政治一代一代向前，不要只是年輕的肉體就好，是要年輕、誠實的靈魂，我換一個年輕的肉體，做的事情跟老人一樣，換他幹嘛？」

至於是否擔心1023罷免投票，陳柏惟表示，支持民主、支持民意檢驗，「大家覺得我們應該繼續做，我們就認真做，大家覺得該換，我們也不會勉強，在位置每一天，就把工作做好就好」，最後陳柏惟也不忘再酸顏寬恆，「如果他在的時候大家都過得很好，大家當初(2020選舉)就不會想換了，不要騙自己啦」。